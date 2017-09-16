خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد روز دوشنبه در نیویورک با «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس دیدار کند.

چنانچه رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند، مهم‌ترین موضوع رایزنی ترامپ با مقامات فرانسوی و صهیونیستی، توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای ۱+۵ است.

در این میان، رایزنی ترامپ و ماکرون بر سر برجام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فرانسه یکی از اعضای ۱+۵ و همچنین یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می شود.

فرانسه در زمان برگزاری مذاکرات هسته ای ایران و اعضای ۱+۵ پس از آمریکا بیشترین کارشکنی ها را در تقابل با تهران داشت. حتی همگان به یاد دارند که یکبار «لوران فابیوس» وزیر خارجه وقت فرانسه از انعقاد توافقنامه ژنو ممانعت کرد.

حال اگرچه ماکرون قبلا اعلام کرده بود که مذاکره مجدد بر سر برجام امکان پذیر نیست، اخیرا چراغ سبزهایی به ایالات متحده برای مذاکره مجدد با ایران بر سر توافق هسته ای نشان داده است. فرانسوی ها معتقد هستند که می توان توافق هسته ای را با گنجاندن مسائل موشکی ایران تکمیل کرد.

مقامات دولت ترامپ نیز در صدد تغییر توافق هسته ای و تبدیل آن به توافقی جدید هستند، توافقی که بر اساس آن، محدودیت های بیشتری علیه فعالیت های هسته ای ایران اعمال شود.

اما سوال اصلی اینجاست که به راستی قرار است در دیدار روز دوشنبه ترامپ و ماکرون چه اتفاقی رخ دهد؟ آیا در این دیدار، معامله ای میان روسای جمهور ایالات متحده آمریکا و فرانسه در قبال ایران و برجام صورت خواهد گرفت؟

شواهد و داده های موجود نشان می دهد که امکان چنین معامله و توافقی بسیار زیاد است. دونالد ترامپ پس از حضور در کاخ سفید، توافق آب و هوایی با فرانسه را لغو کرد. با این حال پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و راهیابی ماکرون به کاخ الیزه، مذاکراتی میان واشنگتن و پاریس در خصوص بازگشت دوباره آمریکا به توافقنامه پاریس صورت گرفت. حتی ماکرون اعلام کرده است که نهایت تلاش خود را برای بازگشت آمریکا به توافقنامه پاریس انجام خواهد داد.

از سوی دیگر؛ شخصیت خاص ترامپ نشان داده است که وی بدون گرفتن امتیازی ویژه، حاضر به عقب نشینی از تصمیم قبلی و جنجالی خود در قبال توافق آب و هوایی پاریس نیست. بر این اساس، به نظر می رسد در دیدار روز دوشنبه ترامپ و ماکرون در نیویورک، موضوع معامله فرانسه و ایالات متحده بر سر توافق آب و هوایی و برجام مورد بحث و مذاکره قرار گیرد.

به عبارت بهتر؛ پیش بینی می شود که در جلسه روز دوشنبه ماکرون و ترامپ نوعی معامله سیاسی میان این دو صورت گیرد، موضوعی که کاخ سفید و الیزه تاکنون حاضر به رسانه ای کردن آن نشده اند. نکته آنکه؛ عقب نشینی تدریجی فرانسه از مواضع خود در قبال برجام و سخن گفتن از تکمیل توافق هسته ای نیز در همین راستا قابل تحلیل است.

ترامپ هم اکنون در فرآیند همراه سازی فرانسه با کاخ سفید بر سر مسئله برجام، از ابزاری به نام توافق آب و هوایی پاریس استفاده می کند و کاملا محتمل است که ترامپ تجدید نظر خود در قبال خروج از توافق آب و هوایی پاریس را منوط به همراهی مطلق فرانسه با آمریکا بر سر برجام کند.

در چنین شرایطی بعید به نظر می رسد که پاریس در مقابل واشنگتن مقاومت کرده یا به قول خود، فرصت معامله با ترامپ را از دست بدهد.