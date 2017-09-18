تکاپوی برداشت عسل در بام ایران/بازار داغ فروش عسل گون تا مرکبات

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان چهارمحال و بختیاری به‌واسطه داشتن شرایط ویژه جغرافیایی مانند توپوگرافی خاص، آب‌وهوای معتدل و قرار گرفتن در مسیر تابش مستقیم خورشید یکی از مهم‌ترین مراکز رویش گیاهان مرتعی و دارویی کشور و جهان است.

دره‌ها و کوهستان‌های استان چهارمحال و بختیاری سرشار از گیاهان دارویی است که بیشتر آن‌ها از گذشته‌های دور کاربرد دارویی مؤثری در بهبود بیماری‌ها داشته‌اند و شناخت و طرز استفاده آن‌ها از پیشینیان سینه‌به‌سینه نقل‌شده است.

ویژگی‌های خاص طبیعی و اقلیمی و تنوع آب و هوایی منحصربه‌فرد استان چهارمحال و بختیاری، این استان را در رده مهم‌ترین رویشگاه‌های گیاهان دارویی کشور قرار داده است.

چهارمحال و بختیاری به‌واسطه داشتن بیش از یک هزار و ۳۰۰ گونه گیاهی و مراتع سرسبز یکی از مهمترین مراکز پرورش زنبورعسل و تولید عسل با خواص درمانی است.

در استان چهارمحال و بختیاری زنبورداری یکی از مهمترین شغل ها به شمار می رود که و افراد بسیاری در این استان در شغل مشغول به فعالیت هستند.

اگرچه هنوز عسل تولیدی چهارمحال و بختیاری مانند برخی از شهرهای کشور برند سازی نشده است اما کیفیت عسل تولیدی این استان به خاطر وجود گیاهان دارویی مختلف جزء ممتاز ترین عسل های تولیدی کشور است.

مراتع این استان مملو از گیاه گون است که عسل گون مهمترین عسل تولیدی چهارمحال و بختیاری به شمار می رود و جزء خوش طعم ترین عسل های تولیدی کشور است.

در حال حاضر با نزدیک شدن به پایان فصل فعالیت زنبور داری در استان چهارمحال و بختیاری، برداشت عسل از کلنی های زنبور عسل در این استان آغاز شده است و زنبور داران نیز در حال عسل گیری هستند.

از طرف دیگر نیز بازار فروش عسل در این استان رونق گرفته است و خریداران عسل به دنبال تهیه تازه ترین عسل با کیفیت بالا هستند.

عسل معروف چهارمحال و بختیاری عسل گون است که در کمتر نقطه ای از کشور تولید می شود یکی از زنبورداران چهارمحالی در گفت و گوبا خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: عسل تولیدی چهارمحال و بختیاری یکی از با کیفیت ترین عسل های تولیدی کشور است که مشتریان خاص خود را دارد.

کریمی عنوان کرد: عسل معروف چهارمحال و بختیاری عسل گون است که در کمتر نقطه ای از کشور تولید می شود.

وی عنوان کرد: بسیاری از زنبورداران استان های دیگر کشور برای تولید عسل گون به چهارمحال و بختیاری کوچ می کنند.

این زنبور دار اظهار داشت: عطر و طعم دلپذیر عسل گون با هیچ عسل دیگری قابل مقایسه نیست و از نظرخواص درمانی عسل گون جزء برترین عسل ها به شمار می رود.

وی ادامه داد: عسل گون به واسطه فعالیت آوردن شهد توسط زنبور عسل از گیاه گون تولید می شود که این گیاه یک گیاه مرتعی خودرو است و عسل گون جزء ارگانیک ترین عسل ها به شمار می رود.

وی اظهار داشت: در استان چهارمحال و بختیاری عسل های دیگر از جمله عسل مرکبات نیز تولید می شود که بیشتر در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری به واسطه وجود باغات گسترده میوه انجام می شود.

این فعال بخش کشاورزی تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری دارای شرایط مناسب برای توسعه زنبور داری است.

یکی از فروشندگان عسل در شهرکرد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عسل تولیدی چهارمحال و بختیاری یکی از سوغات های مهم و با ارزش این استان به شمار می رود.

علی حبیبی بیان کرد: طی آزمایش های انجام شده کیفیت عسل تولیدی چهارمحال و بختیاری بالا است و عسلی ارگانیک در سطح کشور به شمار می رود.

وی اظهار داشت: در شهرکرد مراکز فروش عسل بسیاری راه اندازی شده است که خوشبختانه بیشتر این عسل فروشان خود زنبور دار هستند و عسل تولیدی زنبورداری های خود را به فروش می رسانند.

وی ادامه داد: عسل گون پر فروش ترین عسل استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

در استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۹ هزار کلنی زنبور عسل وجود دارد

مدیر بخش طیور و زنبور عسل سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۹ هزار کلنی زنبور عسل وجود دارد.

ابراهیم کوچکی بیان کرد: سالانه در این استان بیش از یک هزار و ۱۰۰ تن عسل تولید می شود.

مدیر بخش طیور و زنبور عسل سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کیفیت عسل تولیدی در استان چهارمحال و بختیاری بالا است و عسل گون این استان از شهرت بسیار بالایی برخوردار است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر یک هزار و ۳۰۰ نفر در شغل زنبورداری در این استان فعالیت می کنند.

مدیر بخش طیور و زنبور عسل سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره طرح آمارگیری از زنبورستان های در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود، تاکید کرد: این طرح در مهرماه اجرایی می شود.

سندتوسعه زنبورداری دراستان چهارمحال و بختیاری تدوین می شود

ذبیح الله غریب مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پرورش زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد، اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های توانمند در پرورش زنبور عسل است که این امر مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود: سندتوسعه زنبورداری دراستان چهارمحال و بختیاری تدوین می شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: به دنبال افزایش ۱۰ هزار کلنی زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری هستیم.