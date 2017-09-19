امنیت پایدار کشور مرهون خون شهدای دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم مهدی معمارباشی عصر سه شنبه در جمع پرسنل پایور و وظیفه قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ و تیپ ۲۳۰ شهید متاجی گرگان اظهار کرد: برای جوانانی که امروز در نقاط کشور حضور دارند این سوال پیش می آید که چرا جنگ هشت ساله ایجاد شد و علت پیروزی انقلاب اسلامی در این نبرد تمام عیار چه بود؟

معمارباشی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی بر تمام یاوه گویی های شرق و غرب و مطامعی که علیه نظام جمهوری اسلامی در نظر داشتند خط بطلان کشید.

وی خاطرنشان کرد: جهان استکبار دست ناپاک خود را بر حریم جمهوری اسلامی دراز کرد اما حضور مردم و تدابیر امام راحل نقشه های شوم آنان را از بین برد و توطئه ها را یکی پس از دیگری خنثی کرد.

وی با اشاره به وضعیت ارتش در سال های نخست انقلاب اسلامی بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب و با توجه به فرار وابستگان رژیم و خروج مستشاران نظامی، یک نابسامانی در سازماندهی کلی ارتش ایجاد شد و همین موضوع بهانه خوبی برای حمله صدام حسین مهره سرسپرده امریکا به خاک ایران بود.

ارشد نظامی آجا در گلستان و مازندران ادامه داد: بر همین اساس در روزهای پایانی شهریور سال ۵۹ عراق با همراهی دنیای استکبار که طبق آخرین برآوردها ۳۶ کشور به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به او کمک کردند، به ایران حمله کرد.

معمارباشی تصریح کرد: مردمان این سرزمین در هیچ برهه ای از تاریخ زیربار ظلم نرفته و نخواهند رفت و با دست خالی برابر ارتش تا بن دندان مسلح عراق به مدت ۳۵ روز در خرمشهر مقاوت کردند و نیروهای دشمن را مجبور به عقب نشینی کردند.

وی با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس با همین وضعیت ادامه پیدا کرد، گفت: حفظ بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک ایران، عراق و ترکیه نشانه های مقاومت و رشادت های دلیرمردانی است که گرامیداشت زحمات و تداوم راه پرارزش آنان برعهده ما است.

وی خاطرنشان کرد: امنیت پایدار امروز مرهون خون شهیدانی است که در دفاع مقدس به زمین ریخته شده و ما افتخار می کنیم در کشوری که چنین اسوه های مقاومت را پرورانده زندگی می کنیم.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ گرگان با اشاره به درپیش بودن ماه محرم اظهار کرد: درس شهادت که به عنوان یک آموزه کربلا به یادگار گذاشته شده موجب شده جوانان غیور ما در سوریه جان و سر خود را در راه دفاع از حریم اهل بیت از دست بدهند.