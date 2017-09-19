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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۰۳

ارشد نظامی آجا در گلستان و مازندران:

امنیت پایدار کشور مرهون خون شهدای دفاع مقدس است

امنیت پایدار کشور مرهون خون شهدای دفاع مقدس است

گرگان – ارشد نظامی آجا در استان های گلستان و مازندران و فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ گرگان، امنیت پایدار کشور را مرهون خون شهدای دفاع مقدس دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم مهدی معمارباشی عصر سه شنبه در جمع پرسنل پایور و وظیفه قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ و تیپ ۲۳۰ شهید متاجی گرگان اظهار کرد: برای جوانانی که امروز در نقاط کشور حضور دارند این سوال پیش می آید که چرا جنگ هشت ساله ایجاد شد و علت پیروزی انقلاب اسلامی در این نبرد تمام عیار چه بود؟

معمارباشی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی بر تمام یاوه گویی های شرق و غرب و مطامعی که علیه نظام جمهوری اسلامی در نظر داشتند خط بطلان کشید.

وی خاطرنشان کرد: جهان استکبار دست ناپاک خود را بر حریم جمهوری اسلامی دراز کرد اما حضور مردم و تدابیر امام راحل نقشه های شوم آنان را از بین برد و توطئه ها را یکی پس از دیگری خنثی کرد.

وی با اشاره به وضعیت ارتش در سال های نخست انقلاب اسلامی بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب و با توجه به فرار وابستگان رژیم و خروج مستشاران نظامی، یک نابسامانی در سازماندهی کلی ارتش ایجاد شد و همین موضوع بهانه خوبی برای حمله صدام حسین مهره سرسپرده امریکا به خاک ایران بود.

ارشد نظامی آجا در گلستان و مازندران ادامه داد: بر همین اساس در روزهای پایانی شهریور سال ۵۹ عراق با همراهی دنیای استکبار که طبق آخرین برآوردها ۳۶ کشور به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به او کمک کردند، به ایران حمله کرد.

معمارباشی تصریح کرد: مردمان این سرزمین در هیچ برهه ای از تاریخ زیربار ظلم نرفته و نخواهند رفت و با دست خالی برابر ارتش تا بن دندان مسلح عراق به مدت ۳۵ روز در خرمشهر مقاوت کردند و نیروهای دشمن را مجبور به عقب نشینی کردند.

وی با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس با همین وضعیت ادامه پیدا کرد، گفت: حفظ بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک ایران، عراق و ترکیه نشانه های مقاومت و رشادت های دلیرمردانی است که گرامیداشت زحمات و تداوم راه پرارزش آنان برعهده ما است.

وی خاطرنشان کرد: امنیت پایدار امروز مرهون خون شهیدانی است که در دفاع مقدس به زمین ریخته شده و ما افتخار می کنیم در کشوری که چنین اسوه های مقاومت را پرورانده زندگی می کنیم.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ گرگان با اشاره به درپیش بودن ماه محرم اظهار کرد: درس شهادت که به عنوان یک آموزه کربلا به یادگار گذاشته شده موجب شده جوانان غیور ما در سوریه جان و سر خود را در راه دفاع از حریم اهل بیت از دست بدهند.

کد مطلب 4091948

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