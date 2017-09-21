به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت شب اول محرم گفت: این ماه را به امام مهدی (عج) تسلیت می‌گوییم چرا که ایشان صاحب اصلی و واقعی عزا در این جهان هستند.

وی افزود: حلول سال جدید هجری قمری را به همه مسلمانان جهان تبریک می‌گوییم و از خداوند می‌خواهیم که سال جدید را سال ثبات و پیروزی قرار دهد.

نصرالله اظهار داشت: مقاومت وسیله‌ای برای تحقق هدف است و نباید تبدیل به هدف شود، اصل حاکم در رفتار انبیاء و اولیای الهی انجام تکیلف الهی است و نه خواسته های خودشان.

وی ادامه داد: جنبش حسینی (ع) که برای مقابله با طرح یزید برپا شد پیروز شد و دلیل آن نیز بقای اسلامی ناب محمدی است.

دبیرکل حزب‌الله لبنان تاکید کرد: مجاهد واقعی کسی است که تکلیف شرعی خود را به کاملترین وجه انجام می دهد.