انتشار فراخوان پنجمین جشنواره بین المللی عکس «خیام»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای جشنواره بین المللی عکس «خیام»، پنجمین دوره این رویداد بین المللی در شش بخش با موضوع آزاد تک رنگ، موضوع آزاد رنگی، موضوع شهر، موضوع خلاقه، موضوع گردشگری و موضوع تلفن برگزار می شود.

آخرین مهلت ثبت نام و دریافت عکس ها دوم دی ۱۳۹۶ تعیین شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه متن کامل فراخوان این دوره می توان به آدرس پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.Khayyam.Photo مراجعه کرد.

جشنواره بین المللی عکس «خیام» تنها جشنواره داخلی زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) و (PSA) است و عکس های راه یافته به آن ضمن ثبت در آرشیو FIAP و PSA بنام عکاس، برای دریافت القاب FIAP و PSA نیز محاسبه خواهد شد. دوره های پیشین این رویداد عنوان پر شرکت کننده ترین جشنواره ایرانی را به دست آورد. این جشنواره تنها جشنواره داخلی محسوب می شود که تعداد شرکت کنندگان خارجی آن در دوره های پیشین از شرکت کنندگان داخلی بیشتر بود. همچنین آثار برتر دوره های گذشته در ۳۲ شهر و ۵ قاره از جمله در چین، پرپنیان فرانسه، لوگزامبورگ، یونان، ایتالیا، اسپانیا، آرژانتین، آفریقای جنوبی، ترکیه، عمان و چندین کشور دیگر به نمایش گذاشته شد.

پنجمین جشنواره بین‌المللی عکس خیام دی ماه ۱۳۹۶ با دبیری علی سامعی (نماینده فیاپ در ایران) و با هدف ارتقای سطح عکاسی و گفت‌وگوی بصری میان عکاسان ایران و جهان و به منظور بزرگداشت حکیم عمر خیام، توسط نمایندگی فیاپ در ایران یعنی کلوپ عکس فوکوس - وابسته به موسسه فرهنگی هنری «خانه هنر خیام» برگزار می شود.