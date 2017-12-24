تمدید مهلت ارسال آثار به پنجمین جشنواره عکس خیام

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین مهلت ثبت نام و دریافت عکس های پنجمین جشنواره بین المللی عکس خیام، دوم دی ماه ۱۳۹۶ تعیین شده بود که به علت استقبال علاقه مندان به مدت یک هفته برای شرکت کنندگان ایرانی تمدید شد و سایت در ساعت ۱۱ صبح روز ۱۰ دی ۱۳۹۶ بسته خواهد شد. بنابراین تا پیش از بسته شدن سایت علاقه مندان می توانند آثار خود را ارسال کنند. همچنین شرکت کنندگانی که قبلا آثار خود را ارسال کرده اند نیز می توانند در صورت تمایل آثار خود را ویرایش، حذف یا اضافه کنند. ثبت نام شرکت کنندگان بین المللی بدون تمدید و با توجه به مهلت اعلام شده اولیه صورت می گیرد.

پنجمین دوره این رویداد بین المللی در ۶ بخش با موضوع آزاد تک رنگ، موضوع آزاد رنگی، موضوع شهر، موضوع خلاقه، موضوع گردشگری و موضوع تلفن برگزار می شود.

جشنواره بین المللی عکس خیام تنها جشنواره داخلی زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) و PSA است و عکس های راه یافته به آن ضمن ثبت در آرشیو FIAP و PSA بنام عکاس، برای دریافت القاب FIAP و PSA نیز محاسبه خواهد شد. این جشنواره تنها جشنواره داخلی محسوب می شود که تعداد شرکت کنندگان خارجی آن در دوره های پیشین از شرکت کنندگان داخلی بیشتر بود. همچنین آثار برتر دوره های گذشته در ۳۲ شهر و ۵ قاره از جمله در چین، پرپنیان فرانسه، لوگزامبورگ، یونان، ایتالیا، اسپانیا، آرژانتین، آفریقای جنوبی، ترکیه، عمان و چندین کشور دیگر به نمایش گذاشته شد.

پنجمین جشنواره بین‌المللی عکس خیام دی ماه ۱۳۹۶ با دبیری علی سامعی (نماینده فیاپ در ایران) و با هدف ارتقای سطح عکاسی و گفتگوی بصری میان عکاسان ایران و جهان و به منظور بزرگداشت حکیم عمر خیام، توسط نمایندگی فیاپ در ایران یعنی کلوپ عکس فوکوس - وابسته به موسسه فرهنگی هنری «خانه هنر خیام» برگزار می شود.