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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸

محمدعلی طالبی به مهر گفت:

«ویولونیست» از تماشاگران ژاپنی جایزه گرفت/ اکران در «هنر و تجربه»

«ویولونیست» از تماشاگران ژاپنی جایزه گرفت/ اکران در «هنر و تجربه»

کارگردان فیلم «ویولونیست» از دریافت جایزه تماشاگران برای این فیلم در جشنواره سینمایی فوکواوکا خبر داد.

محمدعلی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیلم «ویولونیست» که به تازگی در یک جشنواره سینمایی در ژاپن حضور داشته است، بیان کرد: فیلم من چندی پیش در جشنواره فیلم های آسیایی فوکواوکا در ژاپن حضور یافت که چند روز پیش ۲۰ سپتامبر مصادف با ۲۹ شهریور اختتامیه آن برگزار شد و فیلم من توانست جایزه تماشاگران این جشنواره را از آن خود کند.

وی ادامه داد: این جشنواره به صورت غیررقابتی برگزار می شود اما چند سال است که جایزه ای از طرف تماشاگران به فیلم ها اهدا می شود و امسال این جایزه به ۲ فیلم تعلق گرفت که یکی فیلمی از تایلند بود و دیگری فیلم «ویولونیست» ساخته من.

این کارگردان سینما با اشاره به ویژگی های این جشنواره اظهار کرد: این جشنواره فیلم های آسیایی ۲۷ سال است که برگزار می شود و سال هاست هنرمندانی از ایران مثل مجید مجیدی، داریوش مهرجویی و اصغر فرهادی پیش از این در آن حضور داشته اند. جشنواره فوکواوکا بازاری است برای مشهور و مطرح شدن فیلم ها و مارکتی است که فیلم ها از این طریق به جای دیگر ارایه شوند.

طالبی همچنین درباره فیلم «ویولونیست» توضیح داد: این فیلم سال گذشته در بخش «هنر و تجربه» سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و چند بار هم به صورت خصوصی اکران شد که بازخوردهای خوبی داشت.

وی در پایان گفت: «ویولونیست» درباره پسر نوجوانی با نام کیانوش شهنازی است که در خیابان برای امرار معاش ویولون می زند. فیلم ساختاری داستانی و موضوعی اجتماعی دارد اما از واقعیت گرفته شده است و هم اکنون در اکران گروه «هنر و تجربه» قرار دارد.

کد مطلب 4096281

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