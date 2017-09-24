«ویولونیست» از تماشاگران ژاپنی جایزه گرفت/ اکران در «هنر و تجربه»

محمدعلی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیلم «ویولونیست» که به تازگی در یک جشنواره سینمایی در ژاپن حضور داشته است، بیان کرد: فیلم من چندی پیش در جشنواره فیلم های آسیایی فوکواوکا در ژاپن حضور یافت که چند روز پیش ۲۰ سپتامبر مصادف با ۲۹ شهریور اختتامیه آن برگزار شد و فیلم من توانست جایزه تماشاگران این جشنواره را از آن خود کند.

وی ادامه داد: این جشنواره به صورت غیررقابتی برگزار می شود اما چند سال است که جایزه ای از طرف تماشاگران به فیلم ها اهدا می شود و امسال این جایزه به ۲ فیلم تعلق گرفت که یکی فیلمی از تایلند بود و دیگری فیلم «ویولونیست» ساخته من.

این کارگردان سینما با اشاره به ویژگی های این جشنواره اظهار کرد: این جشنواره فیلم های آسیایی ۲۷ سال است که برگزار می شود و سال هاست هنرمندانی از ایران مثل مجید مجیدی، داریوش مهرجویی و اصغر فرهادی پیش از این در آن حضور داشته اند. جشنواره فوکواوکا بازاری است برای مشهور و مطرح شدن فیلم ها و مارکتی است که فیلم ها از این طریق به جای دیگر ارایه شوند.

طالبی همچنین درباره فیلم «ویولونیست» توضیح داد: این فیلم سال گذشته در بخش «هنر و تجربه» سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و چند بار هم به صورت خصوصی اکران شد که بازخوردهای خوبی داشت.

وی در پایان گفت: «ویولونیست» درباره پسر نوجوانی با نام کیانوش شهنازی است که در خیابان برای امرار معاش ویولون می زند. فیلم ساختاری داستانی و موضوعی اجتماعی دارد اما از واقعیت گرفته شده است و هم اکنون در اکران گروه «هنر و تجربه» قرار دارد.