خطوط هوایی ترکیه ۱۱ میلیارد دلار با بوئینگ قرارداد بست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، شرکت هواپیما سازی بوئینگ آمریکا اعلام کرد، خطوط هوایی ترکیه قصد دارند که ۴۰ فروند هواپیمای «دریم لاینر» ۷۸۷ و ۷۸۹ بوئینگ را خریداری کنند و به همین منظور دو طرف قرار دادی را به ارزش ۱۱ میلیارد دلار برای فروش این تعداد هواپیما منعقد کرده اند.

هواپیمای «دریم لاینر» ۷۸۷ بوئینگ پیشرفته ترین هواپیمای جهان است. مقامات سازمان هواپیمایی ترکیه اعلام کردند که هدف از خرید هواپیماهای «دریم لاینر» پاسخگویی به نیاز برای هواپیماهای پهن پیکر در خطوط هوایی ترکیه است؛ ضمن اینکه ظرفیت ناوگان هوایی را تقویت و رضایتمندی بیشتر مشتریان را به همراه خواهد داشت.

شرکت بوئینگ با دولت ترکیه برنامه ای را در جهت بالابردن رشد صنعت هوا و فضا این کشور در راستای دنبال کردن اهداف برنامه چشم انداز ۲۰۲۳ ترکیه اجرا می کند.