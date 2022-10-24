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۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۳۷

با راه اندازی یک شرکت جدید هواپیمایی ؛

عربستان دنبال خرید ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ و ایرباس

عربستان دنبال خرید ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ و ایرباس

صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی در حال مذاکره با بوئینگ و ایرباس در مورد سفارش خرید حدود ۸۰ هواپیما است.

به گزارش خبرگزاری مهر بلومبرگ اعلام کرد صندوق دولتی عربستان سعودی به دنبال خرید حدود ۸۰ هواپیما به منظور راه اندازی یک شرکت جدید هواپیمایی است.

این منابع گفتند که سفارشات خرید بین هواپیماهای تک راهرو و هواپیماهای پهن پیکر بزرگ‌تر که قادر به پرواز مسافت‌های طولانی هستند متفاوت است.

به گفته این منابع، اولویت بین بوئینگ ۷۳۷ مکس، ایرباس A۳۲۰neo برای رده مسافت کوتاه و در مسافت طولانی بوئینگ ۷۸۷ و ۷۷۷ خریداری خواهد شد.

سال گذشته، عربستان سعودی برنامه‌ای برای ایجاد دومین خط هوایی ملی در کنار خطوط هوایی سعودی به عنوان بخشی از چشم انداز ۲۰۳۰ اعلام کرد.

انتظار می‌رود این شرکت هواپیمایی جدید، تونی داگلاس بریتانیایی را به عنوان مدیر اجرایی خود منصوب کند، زیرا داگلاس هفته گذشته از سمت خود به عنوان رئیس هواپیمایی اتحاد در ابوظبی کنار رفت.

کد مطلب 5615693
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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