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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۳

نماینده استان گیلان نائب قهرمان لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان شد

نماینده استان گیلان نائب قهرمان لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان شد

رشت- تیم «چای ناطق لاهیجان» نماینده استان گیلان در پایان نهمین دوره لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان کشور باکسب ۲۴ امتیاز به مقام نائب قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از مرحله برگشت نهمین دوره لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان کشور تیم فوتبال« چای ناطق لاهیجان» به عنوان نماینده استان گیلان در این رقابت ها به مقام نائب قهرمانی کشور دست یافت.

در این مسابقات که به میزبانی بندرعباس برگزار شد در آخر این مسابقات تیم «چای ناطق لاهیجان» با پیروزی ۱۱ بر ۴ برابر تیم «شهید نوروزی چلیچه»، با کسب ۲۴ امتیاز عنوان نائب قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم «شهرداری بندرعباس» هم با پیروزی ۷ بر ۲ برابر «ملوان بندر گز» با ۳۰  امتیاز قهرمان شد.

رقابت های نهمین دوره لیگ فوتبال ساحلی بانوان کشور در دو مرحله با حضور شش تیم و به صورت رفت و برگشت برگزار شد.

کد مطلب 4096799

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