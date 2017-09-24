همه پرسی اقلیم کردستان، طرحی صهیونیستی و به ضرر کردهاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح جلسه امروز (۲ مهرماه) این کمیسیون اظهار کرد: جلسه امروز با حضور حسین جابری انصاری معاون وزارت امور خارجه پیرامون همه پرسی اقلیم کردستان برگزار شد، لذا گزارشی از روند تصمیمات جمهوری اسلامی در این زمینه ارایه گردید. رئیس کمیسیون نیز تاکید کرد که همه پرسی طرحی صهیونیستی است که به ضرر کردها و اقلیم کردستان در درجه اول و بعد به ضرر منطقه و کشورهای همسایه و عراق خواهد بود.

نماینده مردم پیشوا و ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات جابری انصاری مبنی بر اینکه ایران، ترکیه و عراق در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهند داد، تصریح کرد: همکاری جمهوری اسلامی ایران در عدم آسیب داعش به اقلیم کردستان تاثیر داشته است.

وی با یادآوری بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به بیان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا با حضور محسن اسماعیلی از اعضای شورای نگهبان در ادامه جلسه، افزود: با توجه به برخی شرایط فرهنگی ـ اجتماعی حاکم در بعضی از این کشورها و باعنایت به منوط بودن الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این پیمان به موافقت کشورهای جنوب شرقی آسیا که در بین آن ها کشورهایی وجود دارند که عملاً مسلمین را مورد فشار قرار داده اند، اطلاق این مصوبه محل ایراد شورای نگهبان قرار گرفت زیرا بنا به نظر آن ها خلاف موازین شرع می باشد.

نقوی حسینی ادامه داد: ایراد شورای نگهبان به بحث گذاشته و با افزودن یک تبصره به ماده واحده، این ایراد برطرف گردید. در ادامه جلسه موضوع اصلی سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات جابری انصاری در مورد سوریه، گفت: مرکز اصلی درگیری با گروه های تروریستی داعش دیرالزور است و تاکنون حدود ۸۵ درصد دیرالزور آزاد شده و تلاش برای پاکسازی مابقی دیرالزور ادامه دارد. در این منطقه، شرق فرات اهمیت زیادی دارد و تلاش برای آزادسازی آن منطقه مهم است.

وی ادامه داد: انصاری اذعان داشت که عملیات‌ها و فعالیت‌های النصره در ادلب هم بخش دیگری از تنش و درگیری‌های شدید بین ارتش سوریه با گروه‌های تروریستی است. ادلب محل تجمع گروه‌های تروریستی النصره و هم پیمانان آنان است و دیرالزور محل تجمع گروه های تروریستی داعش و هم پیمانان آنان.

نقوی حسینی تصریح کرد: معاون وزارت امور خارجه یادآور شد که در میدان و عرصه سیاسی موضع سوریه نیز تحولاتی رخ داده است به نوعی که در ششمین نشست کنفرانس آستانه برگزار شد و محور تصمیم گیری اصلی نشست هم پیرامون روسیه و ترکیه هستند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: همکاری ایران و روسیه باید حفظ شود همانطور که با ترکیه در کلیه نشست‌ها و اسناد این نشست‌های آستانه بر روی حفظ تمامیت ارضی سوریه تاکید شده است. در واقع نشست‌های آستانه یک حرکت بین المللی بسیار موثری بوده است و دستاوردهای خوبی در پی داشته است.