سپاه پاسداران چند مقر داعش در سوریه و عراق را منهدم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سپاه پاسداران در عملیاتی پهپادی چند مقر تروریست های داعش در حدود مرزی سوریه و عراق را منهدم کرد.

در این عملیات تعداد زیادی خودرو و تجهیزات نظامی و مهمات تروریست های داعش نابود شد.