سپاه پاسداران چند مقر داعش در سوریه و عراق را منهدم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سپاه پاسداران در عملیاتی پهپادی چند مقر تروریست های داعش در حدود مرزی سوریه و عراق را منهدم کرد.
در این عملیات تعداد زیادی خودرو و تجهیزات نظامی و مهمات تروریست های داعش نابود شد.
سپاه پاسداران در عملیاتی پهپادی چند مقر تروریست های داعش در حدود مرزی سوریه و عراق را منهدم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سپاه پاسداران در عملیاتی پهپادی چند مقر تروریست های داعش در حدود مرزی سوریه و عراق را منهدم کرد.
در این عملیات تعداد زیادی خودرو و تجهیزات نظامی و مهمات تروریست های داعش نابود شد.
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