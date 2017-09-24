  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۴۸

در عملیاتی پهپادی؛

سپاه پاسداران چند مقر داعش در سوریه و عراق را منهدم کرد

سپاه پاسداران چند مقر داعش در سوریه و عراق را منهدم کرد

سپاه پاسداران در عملیاتی پهپادی چند مقر تروریست های داعش در حدود مرزی سوریه و عراق را منهدم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سپاه پاسداران در عملیاتی پهپادی چند مقر تروریست های داعش در حدود مرزی سوریه و عراق را منهدم کرد.

در این عملیات تعداد زیادی خودرو و تجهیزات نظامی و مهمات تروریست های داعش نابود شد.

کد مطلب 4096946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها