ایران با هر حرکتی در تقابل با تمامیت ارضی عراق مخالف است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه یکشنبه در گفت و گوی تلفنی با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق گفت: جمهوری اسلامی ایران کاملا از دولت مرکزی عراق حمایت می کند.

رییس جمهور افزود: ما مطمئن هستیم مثل همه مشکلات دیگر ، دولت و ملت عراق با تدبیر و حکمت ، از این مشکل نیز عبور خواهد کرد.

روحانی گفت: از نظر ما قانون اساسی عراق باید مورد احترام همه باشد و تخلف از آن به معنای انجام اقدامات غیرقانونی است.

رییس جمهور به گفت وگوی تلفنی خود با رییس جمهور ترکیه و اشتراک نظر دو کشور در حمایت کامل از بغداد اشاره کرد و گفت: در این مساله مهم عراق ، ما کنار همسایه خود و دولت عراق خواهیم بود.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز در این گفت وگو تلفنی با قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق تصریح کرد: حرکت بارزانی در اقلیم کردستان عراق ، تحولات را به سمت یک رویارویی جدید در عراق سوق خواهد داد.

نخست وزیر عراق با تشریح اقدامات گسترده دولت مرکزی عراق برای مقابله با این حرکت اقلیم کردستان عراق گفت: دولت مرکزی بسیار فراتر از آنچه در قانون اساسی عراق عنوان شده ، اختیارات به اقلیم کردستان عراق داد و این حرکت آقای بارزانی اقدامی علیه تمامیت ارضی و قانون اساسی عراق است که به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

وی بار دیگر تاکید کرد که همه پرسی در اقلیم کردستان عراق خلاف قانون اساسی بوده و هر نتیجه آن نیز غیرقانونی است و دولت مرکزی هرگز آن را نخواهد پذیرفت و مذاکره ای هم در این ارتباط نخواهد کرد و مسوولان اقلیم باید درک کنند که به هیچ وجه نباید به فکر تجزیه عراق باشند.

نخست وزیر عراق همچنین در این گفت وگوی تلفنی برضرورت گسترش و تعمیق همکاری های تهران – بغداد در همه عرصه ها تاکید کرد.