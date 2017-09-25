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۳ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۵۵

نصرالله:

باید نسبت به حوادث سرنوشت ساز منطقه مسئولیت پذیر باشیم

باید نسبت به حوادث سرنوشت ساز منطقه مسئولیت پذیر باشیم

دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود در پنجمین شب عزاداری ماه محرم تاکید کرد که باید در مواضع اتخاذ شده در قبال مسائل سرنوشت ساز و حساس ثابت قدم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سید حسن نصر الله، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود در پنجمین شب عزاداری ماه محرم تاکید کرد: ما از امام حسین (ع) و یارانش مسئولیت پذیری را یاد گرفتیم.

وی در ادامه افزود:آنچه در منطقه در حال روی دادن است از نوع حوادثی است که سرنوشت منطقه را رقم خواهد زد و ما باید در قبال آن مسئولیت پذیر باشیم.

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: نمی شود نسبت به حوادثی که به مردم، وطن و طرفداران سیاست بی طرفی مربوط می شود، بی مسئولیت بود.

نصرالله همچنین عنوان کرد: باید در مواضع اتخاذ شده در قبال مسائل سرنوشت ساز و حساس ثابت قدم بود.

دبیرکل حزب الله لبنان با بیان اینکه مجروحان ما معنی مجروحیت را می دانند، گفت: آنها معنای درد را می فهمند و می دانند که این درد نیاز به صبوری دارد. فهم و درک خانواده های شهدا از درد و حزن امروز با گذشته فرق می کند و صبر آنها نیز فرق می کند، این صبر از نوع صبر امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) است.

وی در ادامه افزود:محاصره شدگان امروزه در بیش از یک جبهه حضور دارند آنها معنای صبر بر گرسنگی و عطش و سنگینی بار مسئولیت را می دانند.

کد مطلب 4098008
فاطمه صالحی

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