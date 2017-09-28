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۶ مهر ۱۳۹۶، ۹:۳۸

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد:

ایمن سازی بناها در مناطق مرکزی و جنوبی/پیگیری مصوبات شورای چهارم

ایمن سازی بناها در مناطق مرکزی و جنوبی/پیگیری مصوبات شورای چهارم

عضو شورای شهر تهران بر ضرورت ایمن سازی مناطق مرکزی و جنوبی تهران هم به لحاظ آسیب های اجتماعی و هم بافت فرسوده تاکید کرد.

زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای در گفتگو با خبرنگار مهر، تلاش ما این است کارهایی که در شورای چهارم استارتشان خورده، اما به سرانجام نرسیده پیگیری کنیم.

وی با اشاره به ساختمان های ناایمن در تهران گفت: متاسفانه تعداد این ساختمان ها کم نیست و طبیعتا ساختمان ها اگر از نظر ایمنی دارای مشکلاتی باشند از مراجع ذی ربط ورود کنیم و انشاءالله تلاشمان این است که از هر گونه حوادث پیشگیری کنیم.

این عضو شورای شهر تهران با بیان این مطلب که یکی از دستاوردهای بافت فرسوده، آسیب های اجتماعی است گفت: خیلی جای تاسف است که در جامعه، جوانان که سرمایه های کشور هستند و آینده را می توانند رقم بزنند به دام اعتیاد و آسیب های اجتماعی می افتند که سلامت جسم و روح را به خطر می اندازد و آن ها را از زندگی ساقط می کند.

نوری در خاتمه گفت: امیدواریم با توانی که در شورا هست و تعامل با نهادهای مرتبط شاهد کاهش این آسیب ها باشیم.

کد مطلب 4100276

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