نمایش عزت شیعه در اجتماع باشکوه زینبیه اعظم زنجان

خبرگزاری مهر-گروه استانها-سولماز شهبازی: امروز فردای روز واقعه است، فردایی که در لحظه لحظه آن حزن و اندوه جای دارد و اجتماع عظیم زینبیه اعظم زنجان روایت غم‌های زینب (س) و حکایت اقتدار و عزت اسیران دشت کربلا در مقابل دستگاه منفور یزدیان است.

بی‌شک اگر نبود حضور حضرت زینب (س) در دشت کربلا، فلسفه قیام عاشورا یا منتقل نمی‌شد و یا در طول تاریخ دچار تحریف می‌شد.

بقای کربلا مرهون پیام‌رسانی عاشورایی حضرت زینب (س) است که پیام‌آور عاشورا و مایه همه ثمرات و برکات قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در جهان بشریت بود و پیام‌رسانی آن بانوی بزرگ اسلام بعد از قیام عاشورا رمز جاودانگی اسلام و عاشورا شد.

از روزی که کاروان امام‌حسین (ع) از مدینه به سوی مکه حرکت کرد تا به کربلا رسید، بر مسئولیت‌ها و مصیبت‌های حضرت زینب (س) افزوده شد. پس از شهادت امام ‌حسین (ع)، حماسه خونین عاشورا به پایان رسید. شهیدان آرام و غرقه به ‌خون در آفتاب داغ روی ریگ‌های تفتیده کربلا آرمیدند؛ اکنون اما سنگین‌ترین وظیفه و مسئولیت حضرت زینب (س) آغاز شده بود.‌

سرنوشت یک نهضت که عمری جاودانه دارد، به ‌دست یک زن سپرده شده بود. او اکنون با همه مصیبت‌هایی که دارد باید بزرگ‌ترین رسالت را در شرایط بحرانی اسارت به انجام برساند. سرنوشت یک نهضت که عمری جاودانه دارد، به ‌دست یک زن دلیر سپرده شده بود. او اکنون با همه مصیبت‌هایی که دارد باید بزرگ‌ترین رسالت را در شرایط بحرانی اسارت به انجام برساند.

حضرت زینب (س) امروز در سوگ عزای سید و سالار شهیدان و برادر، فقط زانوی غم در بغل نمی‌گیرد، بلکه شجاعانه سلاح تبلیغ و افشاگری در دست گرفته و پیام‌رسان واقعه بزرگ عاشورا می‌شود و در ادامه راه برادر پرچم‌دار است تا به مردم مسلمان عالم بگوید تا دنیا دنیا است، امر به معروف و نهی از منکر پا برجا است و بر عهده هر کس است که در هر کسوت در این راه قدم بردارد.

‌خون‌های پاک و مقدسی که دشت کربلا را رنگین کرد به یک حماسه تبدیل شده بود. این حماسه یک پیام بزرگ داشت که هدف و آرمان نهضت عاشورا را بیان می‌کرد؛ پیامی که به یک پیام‌رسان نیاز داشت ‌تا هدف نهضت و حماسه عاشورا را بیان کند و بی‌شک پیام‌رسان چنین آرمان و هدف جاودانه‌ای حضرت زینب (س) بود.

قیام عظیم عاشورا در حالی در سال ۶۱ هجری‌قمری رخ داد که یزیدیان سعی داشتند با به شهادت رساندن حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یارانش قیام عاشورا و فلسفه قیام عاشورا را به مقطع خاصی از تاریخ محدود کرده و مانع انتشار فلسفه قیام عاشورا شوند. اما تلاش یزیدیان برای جلوگیری از انتشار و توسعه پیام قیام عاشورا با افشاگری حضرت زینب (س) و حضرت امام سجاد (ع) با شکست مواجه شد.

اکثر کارشناسان تاریخی و مذهبی بر این عقیده‌اند که واقعه کربلا یک جریان بود، جریانی که بعد از به شهادت رسیدن امام حسین (ع) و به واسطه پیام‌رسان عاشورا یعنی حضرت زینب کبری (س) به آینده متصل شد.

اجتماع عظیم زینبیه زنجان نیز در همدردی با کاروان اسیران صحرای کربلا امروز را به عزاداری می‌پردازد تا وفاداری خود را به راه سرخ شهادت اعلام کند.

شور و شعوری که این‌بار، هم به عشق سالار شهیدان و هم به دلدادگی پیام‌رسان عاشورا شکل گرفت و مردم زنجان امروز نیز همچون سال‌های گذشته در ۱۱ محرم، تاریخ را دوباره ورق خواهند زد تا در قالب دسته عزاداری مسجد زینبیه اعظم زنجان بخش دیگری از واقعه عاشورا را در اذهان مردم تداعی کنند.

مدیر اجرایی زینبیه اعظم زنجان گفت: هر سال مراسم یازدهم محرم زنجانی‌ها به یاد ایثار و فداکاری حضرت زینب (س) ساعت ۱۳.۳۰ از مقابل زینبیه اعظم زنجان به سمت امامزاده سید ابراهیم (ع) برگزار می‌شود.

فرید احدیان افزود: هر سال جمعیت عظیمی از استان زنجان و همچنین سایر استان‌ها و بلکه سایر کشور در مراسم یازدهم محرم زنجانی‌ها برای عرض ارادت به ساحت مقدس امام حسین (ع)در این مراسم حضور پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه روضه خوانی درمصیبت وارد شده به اسرا و همنوایی با زینب کبری (س) ویژگی اصلی همدردی زینبیون زنجانی است، ادامه داد: این مراسم با 21 دوربین و دوربین پرنده پوشش تصویری داده می شود و به صورت زنده ازشبکه های ملی وبرون مرزی پخش خواهد شد.

مدیر اجرایی زینبیه اعظم زنجان در ادامه با اشاره به هماهنگی‌های به عمل آمده برای مراسم امسال دسته زینبیه اعظم زنجان گفت: طبق برنامه‌ریزی در روز یازدهم محرم ۹۰ واحد سیار و ثابت کار جمع آوری نذورات را انجام خواهند داد.

احدیان با اشاره به اینکه امسال ۵۵ واحد ثابت سه نفره کار جمع‌آوری نذورات را انجام خواهند داد، بیان کرد: همچنین ۳۰ واحد سیار برادران و پنج واحد سیار خواهران کار جمع‌آوری نذورات را انجام خواهند داد.

مدیر اجرایی زینبیه اعظم زنجان با اشاره به اینکه هر سال در این روز یک بیت به عنوان سربیت مراسم یازدهم محرم توسط حاج غلامرضا عینی‌فرد سروده شده و در مراسم خوانده می‌شود، افزود: امسال نیز سربیت نوحه دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان به شرح زیر است. "کاخ‌های ظلمی تتره تدی قیامین یا حسین/ اهل اسلامه اولوب الگو/مرامین یا حسین /ای وئره ن لب تشنه جان/سرور آزادگان".

یک هزار و ۲۰۰ خادم به زینبیه اعظم زنجان همکاری دارند

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار و ۲۰۰ خادم به زینبیه اعظم زنجان همکاری دارند، تصریح کرد: ۳۰۰ نفر از خادمان نیز کار انضباطی انجام می‌دهند.

مدیر اجرایی زینبیه اعظم زنجان همچنین به شماره کارت این مسجد زینبیه اعظم زنجان نیز اشاره کرد و گفت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۳۲۵۶۱۳۹۰ شماره کارت و ۶۹۲۷۵۵۹۳ نیز شماره حساب زینبیه اعظم زنجان است.

مسجد زینبیه اعظم زنجان که یکی از مهم‌ترین اماکن مذهبی این شهر محسوب می‌شود، همه ساله در ایام محرم پذیرای خیل عاشقان اباعبدالله‌الحسین (ع) از سراسر کشور و حتی خارج از کشور است.

عزاداران حسینی در ۱۱ محرم با شرکت گسترده در دسته عزاداری مسجد زینبیه اعظم زنجان، وحدت و یکپارچگی شیعیان و عاشقان خط سرخ امام حسین (ع) را به تصویر کشیده و جلوه‌ای از عشق و دلدادگی خود را به سرور و سالار شهیدان به نمایش می‌گذارند.

در ۱۱ محرم، شهر زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی، جلوه معنوی خاصی به خود می‌گیرد و عاشقان امام حسین (ع) خود را آماده برای حضور در این اجتماع عظیم و حماسی می‌کنند تا ندای «یا حسین» و «یا زینب» سر دهند و به یاد شهدای دشت کربلا ناله کرده و اشک ماتم بریزند.

اجتماع حماسی ۱۱ محرم مردم زنجان با یادآوری خودگذشتگی زینب کبری (س) و حضور عزاداران و سوگواران حسینی برگزار می‌شود و خیل عظیم عزاداران که خود را از جای‌جای ایران برای شرکت در دسته زینبیه اعظم به شهر زنجان رسانده‌اند نیز در این مراسم شرکت می‌کنند.

همه ساله در ۱۱ محرم ده‌ها هزار عاشق و دلداده اباعبدالله از نقاط مختلف کشور و حتی برخی کشورها برای حضور در مراسم عزاداری زینبیه اعظم زنجان گردهم می‌آیند تا عشق و ارادت خود را به اهل‌بیت (ع) نشان دهند یازدهم محرم محشری در خیابان‌های مرکز شهر و حد فاصل مسجد زینبیه و امام‌زاده سید ابراهیم (ع) برپا می‌شود و فریاد «یا حسین یا حسین» و «یا زینب یا زینب» فلک را به لرزه درمی‌آورد. مصیبت دختر شیر خدا همانند طوفانی است که در شهر زنجان می‌پیچد و پیام رسای عاشورا را به گوش همگان همانند خطبه‌های حضرت زینب (س) که پیام قیام عاشورا را به گوش جهانیان رساند، می‌رساند.

شهر زنجان به خاطر برگزاری دو اجتماع بزرگ در راستای عزاداری ماه محرم به پایتخت شور و شعور حسینی معروف شده و همه ساله صدها هزار نفر در اجتماع باشکوه حسینی در هشتم محرم و زینبی در ۱۱ محرم اجتماع بزرگ عاشقان اباعبدالله را به نمایش می‌گذارند.

همه ساله در ۱۱ محرم ده‌ها هزار عاشق و دلداده اباعبدالله از نقاط مختلف استان و دیگر نقاط کشور و حتی بسیاری از کشورها برای حضور در مراسم عزاداری زینبیه اعظم زنجان در شهر زنجان گردهم می‌آیند تا عشق و ارادت خود را به اهل‌بیت (ع) به نمایش بگذارند.

زینبیه اعظم زنجان میعادگاه عاشقان خط سرخ شهادت و صبر و استقامت است، خط سرخی که زینب (س) ادامه‌دهنده آن بود و اگر نبود زینب، امروز عاشورایی نبود.

نگاهی کوتاه به تاریخچه مسجد زینبیه اعظم زنجان

مسجد زینبیه اعظم زنجان، محل تجمع عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع) و مشتاقان حقیقت است، آنانی که همه ساله روز یازدهم محرم در قالب دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان، زیر بیرق‌های رنگی این مسجد گردهم می‌آیند تا بر مصیبت زینب کبری (س)، دخت علی مرتضی (ع) بگریند و پیام قیام کربلا را که نسل به نسل و سینه به سینه نقل شده را بر خیابان‌های این شهر فریاد کنند.

در روزگار گذشته باغچه‌ای درون کهن‌دژ زنجان قرار داشت که صاحب باغچه هر روز از گوشه‌ای از باغچه که در آن گل‌های محمدی روئیده بود صدای ناله و «یا زینب» می‌شنید.

گاهی گویی چراغی زیر گل‌ها روشن می‌شد. بدین ترتیب صاحب باغچه تصمیم می‌گیرد آن قسمت را به تکیه‌ای تبدیل کرده و نام آن را زینبیه بگذارد، از این رو محلی که باغچه در آن قرار داشت از آن زمان تاکنون به محله زینبیه معروف می‌شود.

رئیس هیئت امنای مسجد زینبیه اعظم زنجان با اشاره به اینکه این اتفاق بین سال‌های ۱۰۲۰ تا ۱۰۲۲ هجری قمری رخ داده است، می‌افزاید: تا زمانی که صاحب باغ زنده بود هر ساله در ایام محرم و صفر به مدت دو ماه محل مذکور را سیاه‌ پوش و مراسم عزاداری و سوگواری سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان در آن محل برگزار می‌شد و صاحب باغ در زمان حیات خود وصیت می‌کند پس از وفاتش، مراسم عزاداری را همه ساله برگزار و هزینه آن را از عایدی باغ تامین کنند.

سجاد احمدپور در ادامه اظهار می‌کند: این محل سه بار تجدید بنا شده که بار اول به سال ۱۰۹۲ هجری قمری با تیر چوبی احداث می‌شود. بار دوم بانویی به نام زینب خانم هزینه تبدیل آن را به مسجد متقبل می‌شود که به سال ۱۲۹۲ صورت می‌گیرد و بار سوم نیز در سال ۱۳۹۵ هجری‌قمری مطابق با سال ۱۳۵۴ شمسی به همت مردم زنجان و عاشقان اهل‌بیت (ع) این مسجد تجدید بنا شده و در چند سال اخیر نیز برای رفع کمبود فضا چهار باب از ساختمان‌های همجوار مسجد خریداری و در توسعه مسجد زینبیه اعظم زنجان از آن استفاده شده است.