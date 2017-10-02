فریادهای ماندگار عباس بن علی(ع) متعلق به یک زمان خاص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناصری در برنامه «شرح شیدایی» رادیو گفت وگو گفت: «هیچ حادثه ای همچون عاشورا در گذر تاریخ نمی درخشد و هرچه زمان می گذرد، این درخشش عظمت می گیرد.»

سفیر سابق کشورمان در واتیکان ادامه داد: «رهبر فرزانه انقلاب فرمودند عاشورا حادثه ای گذرا نیست؛ عاشورا یک فرهنگ و نهضت خون بار و برآمده از آموزه های دینی، پیوند خورده با هویت آدمی و فضای پاک فطرت انسانی است.»

حجت الاسلام ناصری با بیان اینکه فریادهای ماندگار عباس بن علی(ع) به زمانی خاص متعلق نیست، افزود: «امروز اگر فرهنگ شهدای کربلا را برای هر فرهنگی تبیین کنیم، برای آنان قابل درک است. این تفکر محدود به عقل نبود و سراسر عشق و مهر و محبت است.»

این نماینده ادوار مجلس به نقش آفرینی عاشورائیان در جامعه امروز اشاره کرد و گفت: «اگر امروز چراغ حسینی و عباسی فراروی نسل جوان و جامعه باشد، به درستی راه سعادت را طی خواهند کرد.»

همچنین کبری خان آبادی، کارشناس مذهبی دفتر بعثه مقام معظم رهبری با بیان اینکه عاشورا فراتر از واقعه ای در یک قطعه تاریخی است، گفت: «محور این واقعه، ولی خدا هستند. حضرت با عصمتی که داشتند تشخیص دادند باید تمام هستی شان را در راه خداوند نثار کنند و در این راه از مسیرهای غیر طبیعی و [ماورایی] استفاده نکردند.»

وی ادامه داد: «این حادثه گویی همین امروز اتفاق افتاده است و بسیاری از مردم در کیش و آئین دیگر، در این ایام در هیئات و حسینیه ها ورود می کنند. این حادثه هر سال رویش می یابد و زنده می شود؛ [همانگونه که در حدیث نبوی آمده است] شهادت حسین-ع- شهادتی در قلوب مومنین است که هرگز سرد نخواهد شد.»

این استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان ساخت: «مسیر عاشورا این است که تمام حق بطور کامل در برابر باطل قرار گرفته است و این جریان تا روز قیامت به صورت مداوم رخ می دهد و لشکر کشی حق علیه باطل نمود داشته باشد که در روز عاشورا تماما نمایان می گردد.»

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی معینیان، کارشناس مذهبی در رابطه با رمز ماندگاری عزاداری برای سیدالشهدا(ع) نسبت به سایر ائمه معصومین(ع) گفت: «[واقعه عاشورا] مشابه نداشته است؛ قرآن مجید می فرماید حق را با باطل درنیامیزید و حق را کتمان نکنید؛ در حالی که می دانید حق چه کسی است و چه چیزی است!»

وی با بیان این مطلب افزود: «مردم آن زمان نمی توانستند میان حق و باطل را تمیز دهند و از طرفی افرادی نیز بودند که حق را می شناختند اما به دلیل منافع خود حق که وجود اباعبدالله-ع- بود را کتمان می کردند و تنها تعداد معدودی تا آخرین لحظه همراه امام-ع- ایستادگی کردند.»

حجت الاسلام معینیان اضافه کرد: «عده ای دیگر نیز به دلیل تفکرات سو و بدعت ها، حق مطلب را نمی دانستند و اهل بیت پیامبر-ص- را نمی شناختند. این افراد کم نبودند و بخشی از سپاه مقابل اباعبدالله-ع- را تشکیل می دادند.»

در بخشی دیگر از این برنامه رادیویی سعید حسنخانی، مداح اهل بیت(ع) با بیان اینکه حضرت سیدالشهدا-ع- برای خداوند سنگ تمام گذاشتند، گفت: «وقتی یک جوان و نوجوان در ذهن خود جستجو می کند که حضرت اینگونه به استقبال شهادت و مرگ رفته است، [این گفتمان حضرت را در می یابد] که مرگ در نظر قاسم بن حسن-ع- [شیرین تر از عسل است].»

در ادامه علی صادقی شهمیرزادی، پژوهشگر و آسیب شناس دینی لزوم به کار بستن آموزه های حضرت حسین بی علی(ع) در مراسمات عزاداری را متذکر شد و گفت: «سیدالشهدا-ع- و اصحاب شان ناگزیر نبودند و می توانستند [جنگ] را همراهی نکنند و این مسئله تبیین می کند که این واقعه و رخداد بسیار متفاوت است!»

این جانباز هشت سال دفاع مقدس ادامه داد: «حسین بن علی-ع- متعلق به بشریت است؛ حسین-ع- معاینه ی انسان است در آئینه خداوند که داغ جهان را منعکس می کند و خداوند با نظر به حسین بن علی-ع- می بیند که انسان [فراغ دوری از خداوند را] چگونه فریاد می کند.»