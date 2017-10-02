  1. استانها
  2. ایلام
۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۸

امام جمعه ایلام:

مردم ایلام وفاداری خود را به نظام بارها نشان داده‌اند

مردم ایلام وفاداری خود را به نظام بارها نشان داده‌اند

ایلام-امام جمعه ایلام گفت: مردم ایلام وفاداری خود را به نظام بارها نشان داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در مراسم تودیع و معارفه استاندار ایلام با بیان اینکه مردم ایلام وفاداری خود را به خوبی به نظام نشان داده اند، گفت: وفاداری به نظام و رهبری و تحقق مطالبات مردمی الگوی راه مسئولان در عرصه خدمت باشد.

وی گفت: تمام تلاش خود را در جهت کمک به استاندار جدید به کار خواهیم گرفت و از زحمات چهار ساله استاندار قبلی استان تقدیر می کنیم.

لطفی افزود: وزارت کشور از تجربیات مروارید استاندار سابق ایلام استفاده های لازم را ببرد.

وی تصریح کرد: مهمترین مطالبات مردم و رهبری مسائل اقتصادی است و باید به این مهم توجه ویژه شود؛ دولت هم تمام هم و غم خود را در این خصوص برای عملیاتی کردن این مولفه گذاشته است.

وی افزود: ایلام در طول جنگ بیش از دو هزار بار بمباران شد، همین شهر ایلام بیش از ۶۰ درصد از بین رفت، ایلام و ایلامی پای انقلاب ایستادند و بعد از جنگ هم امروز به قدمگاه میلیون ها زائر تبدیل شده چراکه مهران امن ترین و نزدیک ترین مرز به کربلا است.

کد مطلب 4102832

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها