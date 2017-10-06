به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله نوری همدانی در دیدار با ابراهیم رحیمپور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه که در دفتر این مرجع تقلید در قم برگزار شد، گفت: مسئله میانمار تنها مشکل جهان اسلام نیست، بلکه درست از زمانی که استکبار جهانی بر کشورهای اسلامی تسلط پیداکردهاند هر روز شاهد بیشتر شدن مشکلات جهان اسلام بودهایم.
وی دوری از تعالیم قرآن کریم را عامل بسیاری از مشکلات جهان اسلام دانست و تصریح کرد: اگر امت اسلام به ندای وحدتبخش قرآن کریم تأسی پیدا کنند بسیاری از مشکلات کنونی آنها از میان خواهد رفت.
استاد خارج فقه حوزه علمیه با تأکید بر منطق ظلمستیزی دین مقدس اسلام خاطرنشان کرد: مرزهای تظلم خواهی اسلامی به مرزهای جغرافیایی محدود نیست و اسلام هر جا که مظلومی باشد در برابر ظالم از او حمایت خواهد کرد.
آیتالله نوری همدانی انحراف از تعالیم اسلامی را عاملی مهم در بروز مشکلات عدیده امتهای اسلامی دانست و تصریح کرد: دوری از تعالیم اسلامی سبب تسلط دنیای استکبار بر کشورهای اسلامیشده و سیاست و منافع کشورهای غربی نیز در مناطق اسلامی متفاوت است و از همین رو در هر کشوری هدف خاصی را دنبال میکنند، اما تجزیه یکی از راهکارهای همیشگی آنها بوده است.
وی افزود: ۹۰ در صد مردم میانمار بودائی هستند و تنها ۱۰ درصد مردم این کشور مسلمان هستند، اما آنها همین مقدار را هم برنمیتابند چراکه آنها از نفوذ و رسوخ اسلام هراس و ترس به دل دارند چراکه آنها و همفکران غربی آنها مشاهده کردهاند که اسلام در طول ۴ قرن بسیاری از مرزهای کشورهای اروپایی و آسیایی را درنوردیده است.
آیت الله نوری همدانی:
توجه به ندای وحدتبخش قرآن کریم مشکلات کنونی را از بین می برد
آیت الله نوری همدانی گفت: دوری از تعالیم قرآن عامل بسیاری از مشکلات جهان اسلام است و اگر امت اسلام به ندای وحدتبخش قرآن کریم تأسی پیدا کنند بسیاری از مشکلات کنونی از بین می رود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله نوری همدانی در دیدار با ابراهیم رحیمپور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه که در دفتر این مرجع تقلید در قم برگزار شد، گفت: مسئله میانمار تنها مشکل جهان اسلام نیست، بلکه درست از زمانی که استکبار جهانی بر کشورهای اسلامی تسلط پیداکردهاند هر روز شاهد بیشتر شدن مشکلات جهان اسلام بودهایم.
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