«تماشاچی» به اوکراین می رود

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «تماشاچی» ساخته شیدا کاشی که قرار است در جشنواره «سینماوی» اوکراین به نمایش درآید، مرداد امسال هم در جشنواره «Short to the Point» رومانی اکران شده بود.

این فیلم کوتاه ۸ دقیقه و ۲۳ ثانیه ای سپس به جشنواره بین المللی فیلم بانیالوکا در بوسنی راه یافت و همین ماه، یعنی اکتبر در جشنواره «Cinemaway» اوکراین به نمایش در می آید.

شیدا کاشی نویسنده و کارگردان این انیمیشن است. دیگر عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از: طراح بک گراند: سالومه گل نراقی، طراح کاراکتر: بیتا علی آبادی، ریگ: آزاد صادقی، انیمیت: شهریار بیرانوند، موسیقی: حمید پاکدل و صداگذار: نیما جاویدی.