«تماشاچی» در جشنواره «تیف» آلبانی شرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن کوتاه «تماشاچی» به کارگردانی شیدا کاشی در پانزدهمین دوره جشنواره «تیف» آلبانی نمایش داده می شود.

«تماشاچی» در بخش رقابتی انیمیشن پذیرفته شده است. شیدا کاشی نویسنده و کارگردان این فیلم کوتاه ۸ دقیقه و ۲۳ ثانیه ای است.

جشنواره جهانی فیلم «تیف» از ۳ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷ در تیرانا برگزار می شود.

«تماشاچی» پیش از این به نهمین جشن مستقل انیمیشن سینمای ایران و بخش ملی سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران راه یافته بود.

دیگر عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از طراح بک گراند: سالومه گل نراقی، طراح کاراکتر: بیتا علی آبادی، ریگ: آزاد صادقی، انیمیت: شهریار بیرانوند، موسیقی: حمید پاکدل و صداگذار: نیما جاویدی.