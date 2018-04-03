مراکشی ها به تماشای «تماشاچی» می نشینند

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «تماشاچی» ساخته شیدا کاشی به جشنواره دانشگاه سینه-ادبیات آگادیر مراکش راه یافت.

دومین دوره این جشنواره از ۱۰ تا ۱۲ ماه می برابر با ۲۰ تا ۲۲ اردیبهشت ماه از سوی دانشگاه ابن ظهور در شهر آگادیر مراکش برگزار می شود.

این جشنواره چهار جایزه برای بهترین فیلم به ارزش ۵۰۰ دلار، بهترین فیلمنامه به ارزش ۳۰۰ دلار و بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد هر یک به ارزش ۲۰۰ دلار می دهد.

عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از طراح بک گراند: سالومه گل نراقی، طراح کاراکتر: بیتا علی آبادی، ریگ: آزاد صادقی، انیمیت: شهریار بیرانوند، موسیقی: حمید پاکدل و صداگذار: نیما جاویدی و طراح پوستر: بیتا علی آبادی.

این انیمیشن کوتاه ﻣﺎﺟﺮﺍی ﻣﺮﺩی ﻣﺴﻦ را روایت می کند ﮐﻪ تماشاچی انقلابی مردمی در کشورش است.