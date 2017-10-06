به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر امروز جمعه 14 مهرماه در مسجد امام خمینی شهرک شهید محلاتی با حضور مسئولان برگزار شد.

در این مراسم، عزت الله ضرغامی، سردار نجات،اسماعیل کوثری، سردار اسکندر مومنی، مرتضی تمدن، سیدمجتبی ثمره هاشمی، محمود بهمنی، بیژن نوباوه، داوود اسماعیلی، سردار احمد وحیدی، سردار رضا طلایی نیک، مجید نامجو، علی اکبر محرابیان، محمد سلیمانی، سیدمحمد حسینی، سید رضا تقوی، غلامحسین الهام، نادر طالب‌زاده، مهرداد بذرپاش، پرویز داوودی، محمدحسنطریقت منفرد، مصطفی محمد نجار،سید محمدرضا میرتاج الدینی،حسن بیادی، مهدی چمران، علی اکبر جوانفکر، علی سعیدلو، محمد زارع فومنی، حجت الاسلام میرحجازی، حجت‌الاسلام علی سعیدی سعید قاسمی، محمد علی رامین،سردار نقدی، سردار یزدی، سردار اشتری، آیت الله قائم مقامی، مرتضی نبوی، پرویز فتاح، فاطمه رهبر، مهدی کوچک زاده، حاجی بابایی، امیری فر، کاظم جلالی، صادق محصولی، حمید رسایی، سید رضا اکرمی، مهدی هاشمی، مسعود ده نمکی، مسعود زریبافان و پدر شهید احمدی روشن حضور داشتند.