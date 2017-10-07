برقراری امنیت پایدار اجتماعی درگرو مبارزه جدی با جرم وبزهکاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی روز شنبه در صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی در ساوه همزمان با دومین روز از هفته ناجا، اظهار داشت: نیروی انتظامی در حکومت اسلامی در برقراری مسائلی از جمله امنیت و عدالت اجتماعی و همچنین پیاده سازی امر به معروف و نهی از منکر وظایف ویژه ای دارد.

وی ضمن بیان اینکه تامین امنیت، آرامش و نظم عمومی از مهمترین وظایف نیروهای انتظامی در کشور است، افزود: در حقیقت این مقولات ازجمله وظایف مهم نظام و حکومت اسلامی به منظور رفاه و آسایش مردم است و باید با جدیت و پیگیری اجرا شود.

امام جمعه ساوه بیان کرد: تفاوت و تمایزی که نیروی پلیس در حکومت اسلامی و سایر حکومت ها دارد، همین بُعد دینی است و در حقیقت احترام به وجودیت انسان ها و بهره گیری از مشارکت و تعامل مردم در انجام امور این حوزه توسط پلیس، نشان دهنده این مهم است.

حسینی خاطرنشان ساخت: در واقع پلیس در نظام دینی اسلامی به منظور تامین هر دو بُعد مادی و معنوی امنیت تلاش می‌کند و ما باید قدردان خدمات مادی و معنوی نیروی انتظامی باشیم و این مساله مبتنی بر قواعد و اصول دین مبین اسلام است.

وی تصریح کرد: ویژگی های مذکور سبب شده که نیروهای نظامی و انتظامی در حکومت اسلامی از سوی مردم نیروهایی کاملا مردمی و مکتبی شناخته شوند و همین عامل در ارتقای احساس امنیت و اعتماد مردم به پلیس نقش به سزایی دارد.

امام جمعه ساوه ادامه داد: نیروهای انتظامی طی سال های گذشته و هم اکنون برای برقراری امنیت و تامین آسایش مردم همواره تلاش کرده اند و در این مسیر برخورداری از آموزه های مکتبی و نگرش دینی و مردمی مهمترین وجه تمایز و شاخصه آنها در مقایسه با پلیس در سایر کشورها است.

حسینی اضافه کرد: کاهش ناهنجاری و بزه در جامعه در گرو تلاش مستمر و مسئولیت پذیری نیروهای انتظامی است و در این مسیر باید تعامل و مشارکت مردمی با پلیس افزایش یابد تا شاهد عملکرد مطلوب روزافزون باشیم.