حقوق بشر واقعی را باید از رفتار امام حسین(ع) آموخت

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه آفاق رادیو گفت و گو با موضوع مهر و مهربانی در سیره امام حسین(ع) با حضور حجت الاسلام سید علی مصطفی زاده ، کارشناس دینی روانه آنتن شد.

حجت الاسلام مصطفی زاده بیان اینکه پیامبران و ائمه اطهار جلوه ای از رحمت خداوند هستند ، اظهار کرد : همانگونه که مهر خداوندی بر بندگانش گسترده است ، بهترین و کاملترین بندگان که اولیای دین هستند مظهر این رحمت هستند در روایت و تعابیر متعددی بر گستره مهر آنها بر بندگان خدا تاکید شده است.البته مصادیق بروز و ظهور رحمت بر اساس قابلیت های انسان ها با هم متفاوت است.

وی در خصوص نحوه هدایت امام حسین (ع) برای جامعه اسلامی عنوان کرد : امام حسین در فرمایشات خود از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا داشتند تمام نکاتی که در بردارنده سیره درست در زندگی فردی و اجتماعی مورد نیاز است را در دل خود دارد.

این کارشناس دینی در ادامه گفت و گوی خود با رادیو گفت و گو مطرح کرد : حقوق بشر واقعی رفتاری است که امام حسین (ع) با یاران و حتی دشمنان خود داشت چرا که در همه اوقات تمام جوانب مادی و معنوی انسان های هم دوره و بعد از خود را در نظر داشتند.

حجت الاسلام مصطفی زاده به قربانی شدن حضرت علی اصغر(ع) بر روی دستان امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت : هدف امام حسین(ع) از بالا گرفتن فرزند خود به رحم آمدن دل افرادی بود که شاید هنوز ذره ای مردد باشند و در واقع با این عمل خود فرزند خود را مایه هدایت امتش قرار داد.

وی افزود : امام حسین (ع) حتی در گودال قتلگاه نیز در حال هدایت بودند و نمی خواستند شمر و دیگر لشکریان یزید از اشقیا باشند و مورد لعن و نفرین قرار بگیرند.به این معنا که تا آخرین لحظه می خواستند راه تخفیفی برای دشمنانشان باز شود.

این کارشناس دینی به آیه ای در سوره اسرا که تاویل آن مربوط به امام حسین(ع) و حضرت ولی عصر(عج) است ، اشاره کرد و گفت : کلام یاران امام زمان "یا لثارات الحسین" که یک شعار حسینی است و به یک ظلم تاریخی اشاره می کند که در حال حاضر باید انتقام این ظلم بزرگ تاریخ را گرفت.

حجت الاسلام مصطفی زاده خاطر نشان کرد : ائمه معصومین همواره در روایات از دولت امام حسین به عنوان دولت کریمه یاد می کنند که حکایت از مهربانی و عطوفت امام دارد و این صفات مصداق رحمانیت پروردگار است.