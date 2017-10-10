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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۷:۴۵

فرمانده انتظامی کهگیلویه وبویراحمد:

تعامل پلیس ودستگاه قضایی شرایط را برای مجرمان سخت می کند

تعامل پلیس ودستگاه قضایی شرایط را برای مجرمان سخت می کند

یاسوج- فرمانده انتظامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: هرچه سطح تعامل پلیس و دستگاه قضایی بیشترباشد، شرایط ارتکاب جرم برای مجرمان سخت تر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی انصاری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ایجاد امنیت و آرامش در جامعه، هدف مشترک پلیس و دستگاه قضایی بوده و پیشگیری از وقوع جرم یک اصل انکارناپذیر در ماموریتهای پلیس است.

وی بیان داشت: پلیس با هرگونه ناهنجاری و آشفتگیهای اجتماعی برابر قانون برخورد می کند و قانون ملاک پلیس در اجرای ماموریتها است.

انصاری افزود: نتیجه همکاری و هماهنگی پلیس و دستگاه قضایی امنیت پایداری است که در استان حاصل شده است.

وی اظهار داشت: دستگاه قضا با تکمیل سریع پرونده‌ها و صدور به موقع احکام موجب برخورد سریع و به موقع با مجرمان می شود و پلیس در مقابله با مجرمان و هنجارشکنان به پشتیبانی دستگاه قضایی دلگرم است.

کد مطلب 4109462

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