تعامل پلیس ودستگاه قضایی شرایط را برای مجرمان سخت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی انصاری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ایجاد امنیت و آرامش در جامعه، هدف مشترک پلیس و دستگاه قضایی بوده و پیشگیری از وقوع جرم یک اصل انکارناپذیر در ماموریتهای پلیس است.

وی بیان داشت: پلیس با هرگونه ناهنجاری و آشفتگیهای اجتماعی برابر قانون برخورد می کند و قانون ملاک پلیس در اجرای ماموریتها است.

انصاری افزود: نتیجه همکاری و هماهنگی پلیس و دستگاه قضایی امنیت پایداری است که در استان حاصل شده است.

وی اظهار داشت: دستگاه قضا با تکمیل سریع پرونده‌ها و صدور به موقع احکام موجب برخورد سریع و به موقع با مجرمان می شود و پلیس در مقابله با مجرمان و هنجارشکنان به پشتیبانی دستگاه قضایی دلگرم است.