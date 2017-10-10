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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۷:۴۶

رئیس کل دادگستری کهگیلویه وبویراحمد:

امنیت اولویت اول دستگاه قضایی و پلیس است

امنیت اولویت اول دستگاه قضایی و پلیس است

یاسوج- رئیس کل دادگستری کهگیلویه وبویراحمد گفت: امنیت اولویت اول دستگاه قضایی و پلیس است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا مزارعی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته راهبری و نشست قضایی استان افزود: در این راستا اجرای طرح‌های موثر باید به صورت مستمر ادامه یابد.

وی با بیان اینکه ارتقاء امنیت با همت و تلاش مامورین نیروی انتظامی در استان ما بسیار مطلوب است، گفت: مجموعه قضایی از هرگونه اقدامی که در چارچوب شرع و قانون و در راستای رفع مشکلات مردم و منافع عمومی باشد، قاطعانه حمایت می‌کند.

مزارعی تصریح کرد: مردم به دستگاه قضایی و پلیس امیدوارند و پلیس بازوی توانمند دستگاه قضایی است.

وی افزود: اقتدار نظام اسلامی در قدرت و قوت قوه قضائیه و نیروی‌های انتظامی متجلی است.

کد مطلب 4109463

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