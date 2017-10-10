چالش نشر مکتوب و الکترونیک معضل اصلی حوزه کتاب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع بررسی وضعیت کتاب های الکترونیک؛ آسیب شناسی عوامل کاهش مطالعه در کشور و پیامدهای آن با حضور علی زارعی نجف دری ، عضو کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان و نیایش سرامی مدیرمسئول انتشارات باد از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در آغاز این برنامه سرامی به بیان تاریخچه ای از ایجاد کتاب های الکترونیک پرداخت و گفت: خاستگاه این کتاب ها از امریکا بوده است و از آثار انقلاب دیجیتالی محسوب می شود که به معنای هوشمند شدن ابزارها و تجهیزات مورد استفاده می باشد.

وی درباره ویژگی های این گونه کتاب ها گفت: روی آوردن نویسنده های بیشتر برای نگارش کتاب، حذف کاغذ و حفظ محیط زیست ، امکان جستجو در متن، حل مشکل محدودیت های مکانی نگهداری کتاب، ارتباط نزدیکتر پدیدآورنده و مخاطب و تعامل مستقیم و پویا بین آنها از مزایای کتاب الکترونیک است.

این ناشر همچنین گفت: در ظاهر این باور وجود دارد که کتاب الکترونیک به مرور زمان جایگزین کتاب چاپی می شود اما آمارهای نو این موضوع را تایید نمی کنند.در امریکا که دارای گردش مالی بالا در صنعت نشر می باشد از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ انتشار کتاب الکترونیک به میزان ۱۶درصدی کاهش یافته است در حالی که فروش کتاب چاپی در همین بازه زمانی ۳ و ۳دهم درصد رشد داشته است.

در ادامه این برنامه زارعی نجف دری گفت: در نمایشگاه فرانکفورت که بزرگترین نمایشگاه کتاب جهان محسوب می شود می بینیم که انتشار کتاب های چاپی نه تنها کاهش پیدا نکرده است بلکه اقبال عمومی به این نوع کتاب افزایش یافته است.

وی افزود : اگر برخورد واقع بینانه با حوزه نشر داشته باشیم ، می توانیم نشر الکترونیک را مقوم نشر چاپی ببینیم اما در غیر این صورت احساس می کنیم در آینده دور یا نزدیک نشر الکترونیک می تواند جایگزین نشر مکتوب شود.

عضو کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه نشر الکترونیک نمی تواند جایگزین نشر مکتوب شود، گفت: یکی از دلایل این ادعا افزایش چاپ کتاب های مکتوب است و از سوی دیگر نشر مکتوب مانا ، قابل اعتماد تر و فرهیخته پرور است و نگاه عمیق به مخاطب خود می دهد. نشر الکترونیک با توجه به عصر فعلی ضرورت دارد چرا که نشر مکتوب در این انفجار اطلاعات پاسخگو نیست و همچنین بسیاری از افراد کتاب چابی استفاده نمی کنند اما از کتاب الکترونیک به دلایل شرایط خود بهره می برند.

وی گفت: تجربه نشان داده است مطالعه کنندگان کتاب چاپی عمیق تر می اندیشند و مطالعه کنندگان کتاب دیجیتال سطحی نگر ترند و این موضوع به نوع مطالعه باز می گردد.در زمان مطالعه کتاب چاپی انسان تمرکز بیشتری دارد و در زمان نشر الکترونیک این تمرکز وجود ندارد.

دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان ادامه داد: معضل اصلی حوزه کتاب و فرهنگ چالش بین نشر الکترونیک و مکتوب نیست و این دو می توانند مکمل یکدیگر باشند. تجربه ثابت کرده است معمولا مکان هایی که نشر الکترونیک به آنها وارد شد در ابتدا با اقبال مضاعف روبرو شدند اما به مرور زمان این علاقه فروکش کرد.

زارعی نجف دری افزود: نگرانی فعلی که سبب بروز این اندیشه شده که میان این دو نشر تقابل وجود دارد به دلیل این است که ما نشر دیجیتال را با جو حاکم بر فضای مجازی مقایسه می کنیم در حالی که درست نیست. چالش اصلی ما در حوزه فرهنگ این است که کتاب و کتاب خوانی هنوز مسئله جدی نیست.در واقع مسئولین فرهنگی جامعه نتوانسته اند با مسئله کتاب آنطور که اقتضای آن است برخورد کنند.