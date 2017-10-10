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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰

رئال بیشترین سهمیه را دارد؛

اسامی ۳۰ نامزد نهایی جایزه توپ طلا اعلام شد

اسامی ۳۰ نامزد نهایی جایزه توپ طلا اعلام شد

فرانس فوتبال ۳۰ نامزد نهایی دریافت جایزه توپ طلا را معرفی کرد و از این ۳۰ نفر ۷ نفر از بازیکنان رئال هستند که فصل گذشته قهرمان اروپا و اسپانیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیست نهایی کاندیداهای دریافت توپ طلا که ۳۰ نفر هستند مشخص شد و نام مسی و رونالدو در این لیست دیده می‎شود.

لیست کامل دوشنبه‌شب و توسط فرانس فوتبال منتشر شد و در این لیست تیم فوتبال رئال مادرید، قهرمان لالیگا و لیگ قهرمانان، با ۷ کاندیدا بیشترین بازیکن را دارد. فهرست بازیکنان به شرح زیر است:

نیمار (پاری‌سن‌ژرمن - برزیل)

لوکا مودریچ (رئال مادرید - کرواسی)

پائولو دیبالا (یوونتوس - آرژانتین)

مارسلو (رئال مادرید - برزیل)

انگولو کانته (چلسی - فرانسه)

لوئیس سوارس (بارسلونا - اوروگوئه)

سرخیو راموس (رئال مادرید - اسپانیا)

یان اوبلاک (اتلتیکو مادرید - اسلوونی)

فیلیپه کوتینیو (لیورپول - برزیل)

دریس مرتنس (ناپولی - بلژیک)

کوین دی‌بروین (منچسترسیتی - بلژیک)

روبرت لواندوفسکی (بایرن مونیخ - لهستان)

داوید دخئا (منچستریونایتد/ اسپانیا)

هری کین (تاتنهام - انگلیس)

ادین ژکو (رم - بوسنی‌وهرزگوین)

کریستیانو رونالدو (رئال مادرید - پرتغال)

ادن آزار (چلسی - بلژیک)

لئوناردو بونوچی (میلان - ایتالیا)

ایسکو (رئال مادرید - اسپانیا)

کیلیان امباپه (پاری‌سن‌ژرمن - فرانسه)

لیونل مسی (بارسلونا - آرژانتین)

پیره امریک اوبامیانگ (بوروسیا دورتموند - فرانسه)

ادینسون کاوانی (پاری‌سن‌ژرمن - اروگوئه)

ماتس هوملس (بایرن مونیخ - آلمان)

کریم بنزما (رئال مادرید - فرانسه)

آنتون گریزمان (اتلتیکو مادرید - فرانسه)

تونی کروس (رئال مادرید - آلمان)

جان لوئیجی بوفون (یوونتوس - ایتالیا)

سادیو مانه (لیورپول - سنگال)

رادامل فالکائو (موناکو - کلمبیا)

کد مطلب 4109692

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