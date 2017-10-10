اسامی ۳۰ نامزد نهایی جایزه توپ طلا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیست نهایی کاندیداهای دریافت توپ طلا که ۳۰ نفر هستند مشخص شد و نام مسی و رونالدو در این لیست دیده می‎شود.

لیست کامل دوشنبه‌شب و توسط فرانس فوتبال منتشر شد و در این لیست تیم فوتبال رئال مادرید، قهرمان لالیگا و لیگ قهرمانان، با ۷ کاندیدا بیشترین بازیکن را دارد. فهرست بازیکنان به شرح زیر است:

نیمار (پاری‌سن‌ژرمن - برزیل)

لوکا مودریچ (رئال مادرید - کرواسی)

پائولو دیبالا (یوونتوس - آرژانتین)

مارسلو (رئال مادرید - برزیل)

انگولو کانته (چلسی - فرانسه)

لوئیس سوارس (بارسلونا - اوروگوئه)

سرخیو راموس (رئال مادرید - اسپانیا)

یان اوبلاک (اتلتیکو مادرید - اسلوونی)

فیلیپه کوتینیو (لیورپول - برزیل)

دریس مرتنس (ناپولی - بلژیک)

کوین دی‌بروین (منچسترسیتی - بلژیک)

روبرت لواندوفسکی (بایرن مونیخ - لهستان)

داوید دخئا (منچستریونایتد/ اسپانیا)

هری کین (تاتنهام - انگلیس)

ادین ژکو (رم - بوسنی‌وهرزگوین)

کریستیانو رونالدو (رئال مادرید - پرتغال)

ادن آزار (چلسی - بلژیک)

لئوناردو بونوچی (میلان - ایتالیا)

ایسکو (رئال مادرید - اسپانیا)

کیلیان امباپه (پاری‌سن‌ژرمن - فرانسه)

لیونل مسی (بارسلونا - آرژانتین)

پیره امریک اوبامیانگ (بوروسیا دورتموند - فرانسه)

ادینسون کاوانی (پاری‌سن‌ژرمن - اروگوئه)

ماتس هوملس (بایرن مونیخ - آلمان)

کریم بنزما (رئال مادرید - فرانسه)

آنتون گریزمان (اتلتیکو مادرید - فرانسه)

تونی کروس (رئال مادرید - آلمان)

جان لوئیجی بوفون (یوونتوس - ایتالیا)

سادیو مانه (لیورپول - سنگال)

رادامل فالکائو (موناکو - کلمبیا)