اسامی ۳۰ نامزد نهایی جایزه توپ طلا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیست نهایی کاندیداهای دریافت توپ طلا که ۳۰ نفر هستند مشخص شد و نام مسی و رونالدو در این لیست دیده میشود.
لیست کامل دوشنبهشب و توسط فرانس فوتبال منتشر شد و در این لیست تیم فوتبال رئال مادرید، قهرمان لالیگا و لیگ قهرمانان، با ۷ کاندیدا بیشترین بازیکن را دارد. فهرست بازیکنان به شرح زیر است:
نیمار (پاریسنژرمن - برزیل)
لوکا مودریچ (رئال مادرید - کرواسی)
پائولو دیبالا (یوونتوس - آرژانتین)
مارسلو (رئال مادرید - برزیل)
انگولو کانته (چلسی - فرانسه)
لوئیس سوارس (بارسلونا - اوروگوئه)
سرخیو راموس (رئال مادرید - اسپانیا)
یان اوبلاک (اتلتیکو مادرید - اسلوونی)
فیلیپه کوتینیو (لیورپول - برزیل)
دریس مرتنس (ناپولی - بلژیک)
کوین دیبروین (منچسترسیتی - بلژیک)
روبرت لواندوفسکی (بایرن مونیخ - لهستان)
داوید دخئا (منچستریونایتد/ اسپانیا)
هری کین (تاتنهام - انگلیس)
ادین ژکو (رم - بوسنیوهرزگوین)
کریستیانو رونالدو (رئال مادرید - پرتغال)
ادن آزار (چلسی - بلژیک)
لئوناردو بونوچی (میلان - ایتالیا)
ایسکو (رئال مادرید - اسپانیا)
کیلیان امباپه (پاریسنژرمن - فرانسه)
لیونل مسی (بارسلونا - آرژانتین)
پیره امریک اوبامیانگ (بوروسیا دورتموند - فرانسه)
ادینسون کاوانی (پاریسنژرمن - اروگوئه)
ماتس هوملس (بایرن مونیخ - آلمان)
کریم بنزما (رئال مادرید - فرانسه)
آنتون گریزمان (اتلتیکو مادرید - فرانسه)
تونی کروس (رئال مادرید - آلمان)
جان لوئیجی بوفون (یوونتوس - ایتالیا)
سادیو مانه (لیورپول - سنگال)
رادامل فالکائو (موناکو - کلمبیا)
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