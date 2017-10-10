۱۲ هزار اتوبوس در بخش جابجایی زائران اربعین فعالیت می کنند

حمید رضا شهرکی ثانوی در سفر به چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو هزار و ۴۰۰ شرکت حمل و نقل در کشور فعالیت می کنند، اظهار داشت: این شرکت ها در زمینه حمل و نقل مسافر فعالیت می کنند.

مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور ادامه داد: این شرکت ها شامل شرکت های مینی بوس، اتوبوسرانی، سواری و ترکیبی هستند.

۲۴۰۰ شرکت حمل و نقل در کشور فعالیت می کنند

وی با اشاره به اینکه افزایش کیفیت خدمات جابجایی مسافر از مهمترین اهداف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور است، اظهار داشت: راه اندازی مجتمع های خدمات رفاهی و خدماتی در جاده از مهمترین اهداف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور است.

مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور اظهار داشت: احداث راه اندازی مجتمع های خدمات رفاهی و خدماتی در جاده های استان با جدیت در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت:سالانه ۱۷۰ میلیون جابجایی توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای در کشور انجام می شود.

مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور ادامه داد: ۱۲ هزار دستگاه اتوبوس وظیفه جابجایی زائران اربعین را در کشور بر عهده دارد.

۶۰ درصد زائران اربعین از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده می کنند

شهرکی با بیان اینکه بیشترین زائران برای شرکت در مراسم اربعین از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده می کنند، تاکید کرد: ۶۰ درصد زائران برای شرکت در مراسم اربعین از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده می کنند.

مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در ادامه با اشاره به اینکه هر سال تردد از مرز مهران بیشتر از سایر مرز ها است، تاکید کرد: بیشترین مسافران برای حضور در مراسم اربعین به استان ایلام سفر می کنند.