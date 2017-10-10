دبیر مجمع بوکس: مدارک حسینی برای حضور در انتخابات کامل است

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون بوکس هنوز آغاز نشده رنگ و بوی تخریب و شایعات دامن این رشته پرحاشیه را فراگرفته است. از مدتها قبل پیش بینی می شد که دو گزینه تخصصی(حسینی و ثوری) قصد شرکت در انتخابات این رشته را داشتند هرچند به تازگی سرپرست فدراسیون بوکس نیز به گزینه های احتمالی شرکت در انتخابات اضافه شده است.

آنچه از چندین ماه قبل میان برخی منتقدان و مخالفان حسینی (یکی از کاندیداهای انتخابات) مطرح شده این است که آیا وی حکم وزیر ورزش و جوانان برای نایب رئیسی فدراسیون(در حدود چهارسال قبل) را دارد یا تنها با حکم ناطق نوری که با اختیار تام مجمع او را انتخاب کرده در دست دارد؟

به نظر می رسد مخالفان نایب رئیس فعلی فدراسیون که راه نفوذی برای غیرتخصصی نشان دادن وی ندارند قصد شایعه پراکنی برای وی دارند اما مهدی حیدری دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون بوکس با رد این شایعه ها تاکید کرد: حسینی تمام مدارکی را که برای ثبت نام نیاز بود به صورت کامل در اختیار ما گذاشت و هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از افراد از در دست نداشتن حکم وزیر ورزش و جوانان برای نایب رئیسی وی خبر می دهند گفت: بهتر است تا آیین نامه ثبت نام انتخابات به دقت مطالعه شود. سوابق مدیریتی فقط مربوط به فعالیت در فدراسیون ها نمی شود ضمن اینکه ما هر مدرکی که لازم باشد از کاندیداها می گیریم و بدون مدرک کافی ثبت نام انجام نمی‌شود. در مرحله بعد این مدارک در کمیسیون مربوطه بررسی می شود و پس از استعلام اسامی کاندیداهای مجمع انتخاباتی فدراسیون به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

حیدری در پاسخ به این سوال که آیا امکان تمدید زمان برگزاری مجمع وجود دارد گفت: ۱۰ روز کاری برای برگزاری مجمع زمان است وفکر می کنم افرادی که واقعا قصد شرکت در انتخابات را داشته باشند در این ۱۰ روز ثبت نام می کنند.