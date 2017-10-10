روایت کدخدایی از حقوقدان شهید فاجعه «منا»

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ عباسعلی کدخدایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران و سخنگوی شورای نگهبان درباره شهید «دکتر ناصر قربان نیا» مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید که ۲ سال قبل در فاجعه منا به شهادت رسید، ‌مطلبی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.

در این یادداشت با عنوان «یادی از یک دوست نیک اخلاق» آمده است؛

«وقتی که دانشجوی مقطع دکترای حقوق بین الملل شد با او آشنا شدم. از همون اول گرم و با محبت بود. بعد از اون ارتباط بیشتری داشتیم و نه تنها در مسایل درس و دانشگاه، که در همه امور با هم صحبت می کردیم. بعد از اتمام کلاس ها می آمد و مشورت می کرد. آن موقع ها مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید نیز شده بود. از من هم درخواست کمک می کرد تا چند درس را ارایه کنم. گرفتاری های من اجازه نمی داد ولی در مقابل اصرار او تسلیم شدم. بماند که بعدها راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها نیز اضافه شد!

از سجایای اخلاقی خوب او اینکه هیچ گاه فراموش نمی کرد مناسبت ها را تبریک بگوید. همه اعیاد ملی و مذهبی را زنگ می زد و اگر موفق به صحبت نمی شد پیامک می داد. این محبت او ما را نیز معتاد کرده بود و در اعیاد منتظر بودیم. ممکن نبود زنگ نزند اما ای کاش دفعه آخر زنگ نمی زد و نمی رفت. دوست داشتیم زنگ نمی زد اما هنوز با ما بود! حلالیت طلبید و گفت برای اولین بار است مشرف می شود. التماس دعا گفتم و تمام شد. او به معبود پیوست و ما را تنها گذاشت. قربان نیا در عید قربان به قربانگاه رفت تا چون اسماعیل صداقتش را با تقدیم گوهر جان تضمین کند.

روحش شاد».