اعلام زمان اجرای «پایین گذر سقاخانه» در پردیس تئاتر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پایین گذر سقاخانه» یکی از آخرین نمایشنامه های زنده یاد اکبر رادی به کارگردانی حامد آقایی از روز دوشنبه ۲۴ مهرماه در تماشاخانه کشاورز و در ساعت ۱۹ روی صحنه خواهد رفت.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: گذری قدیمی که ۲ قهرمان کشتی به نام طاهر و فری دارد. فری به علت مصدومیت به قهرمانی نمی رسد ولی طاهر در مسابقات شرکت می کند و کاپ قهرمانی را برنده می شود. در این میان پری دختر یکی از بزرگان محلی به اسم حاجی میناچی دلباخته طاهر است از طرفی فری عاشقانه پری را دوست دارد و همین باعث درگیری خشم فری نسبت به طاهر می شود اما طاهر و.

در این نمایش بازیگرانی چون دامون ابراهیمی، مرتضی مشکات، روح الله خداکرم، دانیال گندم کار، فائزه اسکندری، لیلا عباسی، دنیا بابالو، سمیرا یادگاری، حسام اسمی، مهدی مقینان، امیرحسین خاتونی، امیرحسین آرمانی، لیلا نترسی، شروین برزگر، امیرحسین جعفرپور و اکبر داودی ایفای نقش می کنند.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از تهیه کننده: مرتضی مشکات، دستیار کارگردان و برنامه ریز: گلریزابراهیم، طراح حرکت: مرتضی مشکات، مشاوره هنری گروه: بهمن بلنده، طراح لباس: زهرا صابری خجسته و مرتضی مشکات، طراح صحنه: مرتضی مشکات، موسیقی: حامد مرادمنش و مرتضی مشکات، مدیر صحنه: نیلوفر میرزایی، دستیار مدیر صحنه: محمد حسین اکرمی، منشی صحنه: محمد رضا آقایی، طراح گریم: النازخرد پژوه، مجری گریم آقا: امیر حسینی، مجری گریم خانم: مهنوش پویه، عکاسان :رعنا منصوروار و لیلا صابری خجسته، فیلمبردار: حسین شکوهی، ساخت تیزر: حسن نوروزی فر، طراح پوسترو بروشور وبیلبرد: حامد تلخابی، مدیر اجرایی: شقایق مسافر و شبنم احمدی پور.

نمایش «پایین گذر سقاخانه» به نویسندگی زنده یاد اکبر رادی و کارگردانی حامد آقایی از روز دوشنبه ۲۴ مهر ماه در ساعت ۱۹ و در تماشاخانه استاد کشاورز پردیس تئاتر تهران روی صحنه می‌رود.