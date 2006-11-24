برنامه مرحله اول رقابتهای فوتبال جام حذفی اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، درابتدای این مراسم داریوش مصطفوی دبیر کل فدراسیون فوتبال با صحبتهای مختصری به کلیه شرکت کنندگان در مراسم قرعه کشی خیرمقدم گفت و برای هرچه بهتر برگزار شدن این رقابتها از آنها یاری خواست.
درادامه جلسه محمد نبی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال، قوانین و مقررات این مسابقات را اینگونه بیان کرد: تعداد تیمهای شرکت کننده در این رقابتها یکصد تیم از لیگ برتر، لیگ دسته اول و لیگ دسته دوم باشگاههای کشور و قهرمان استانها می باشند. تعداد تیمهای لیگ برتر 16، تیمهای لیگ دسته اول 24 و تعداد تیمهای لیگ دسته دوم باشگاههای کشور 28 می باشد که 32 تیم قهرمان استانها نیز به آن اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: با شماره های فرد و زوج قرعه تیمها، میزبان و میهمان مشخص شدند. در دور دوم اگر تیمی در دور اول میزبان بود، در بازی دوم میهمان خواهد شد و بالعکس.البته اگر دو مهمان یا دو میزبان با هم برخورد کنند به قید قرعه میزبان و مهمان، مشخص خواهد شد. برگزاری دیدارها از ابتدا تا فینال به صورت تک حذفی می باشد و تنها دیدار فینال به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.
قرعه کشی با شماره های 85 تا 100 که متعلق به تیمهای لیگ برتری بود مشخص شد و پس از آن تیمهای دیگر بصورت قرعه در جایگاههای مشخص شده قرار گرفتند.
مرحله اول این رقابتها به شرح زیر مشخص شد و تیمهایی که نامشان اول آمده است، میزبان می باشند:
ماشین سازی تبریز - نماینده کهکیلویه و بویر احمد
خورشید مریوان - صنعت مهرکام پارس
نماینده قزوین - صنعت گاز سرخس
چوکا تالش - پیام مخابرات شیراز
نماینده کرمانشاه - پیام ارتباطات خراسان
ذوب اردبیل - پگاه گیلان
تراکتورسازی - نماینده بوشهر
سپیدرود رشت - نماینده کردستان
نماینده قم - پرسپولیس برازجان
تربیت یزد - نماینده زنجان
اکباتان تهران - نیروی زمینی
نماینده کرج - نماینده کرمان
نماینده تهران - نماینده یزد
شهرداری بندرعباس - هما تهران
نماینده خراسان شمالی - صنایع پارچین قزوین
صنایع اراک - نماینده مازندران
استقلال دزفول - نماینده اصفهان
شهرداری کرمان - فجر سپاه تهران
پتروشیمی تبریز - آرارات
نماینده سمنان - پیام لرستان
کارون خرمشهر - دیهیم اهواز
داماش تهران - نماینده چهار محال و بختیاری
نماینده سیستان و بلوچستان - برق تهران
آبفای هرمزگان - نماینده خوزستان
مس سرچشمه کرمان - نماینده گلستان
نفت تهران - اتکا تهران
نماینده لرستان - نساجی مازندران
نماینده همدان - سپاهان نوین
نماینده آذربایجان شرقی - صنعت نفت
نماینده اردبیل - ایران جوان بوشهر
نماینده فارس - نماینده خراسان جنوبی
نماینده مرکزی - نیرو محرکه قزوین
از نکات جالب توجه قرعه کشی جام حذفی می توان به برخورد احتمالی تیمهای استقلال و پرسپولیس درمرحله یک هشتم نهایی اشاره کرد. این تیمها در صورت غلبه بر حریفان خود، در یک هشتم نهایی این رقابتها به مصاف هم خواهند رفت.
