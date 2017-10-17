سه مجلد تازه از «چرا و چگونه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات مدرسه سه عنوان کتاب تازه از مجموعه «چرا و چگونه» را با ترجمه مهناز عسکری منتشر کرد.

این کتاب که توسط کتی فرانکفور، امانوئل پائورا سین و امانوئل لوپتی تالیف شده است مجموعه‌ای است که با طرح پرسش راجع به موضوعات مختلف ارائه پاسخ‌های مناسب، مفاهیم مختلفی را به مخاطبان منتقل می‌کند. پرسش و پاسخ‌های این کتاب به شکلی هدفمند مفاهیم متنوعی را در قالبی تازه روایت می‌کند به شکلی که نوجوانان می‌توانند از ساده‌ترین مسائل تا رویدادهای جزئی و بغرنج را در آن بخوانند و رمزگشایی کنند.

در کتاب نخست با عنوان «بدن انسان» مخاطب کتاب با رمز و راز فعالیت بدن آدمی آشنا می‌شود. مولف این کتاب را در سی و یک بخش تالیف کرده و در هر بخش ویژگی‌های یکی از اندام آدمی و وضعیت آن در شرایط مختلف را یادآوری می‌کند.

در کتاب دوم با عنوان ورزش، به معرفی رشته‌های ورزشی گوناگون پرداخته شده و مولف در قالب ۵۲ بخشی ورزش‌های مختلفی را برای نوجوانان تشریح کرده است.

در کتاب سوم نیز که تحت عنوان « آتش فشان‌ها» نوشته شده است ویژگی‌های یک آتش فشان و مناطق آتش‌فشانی و عوارض مخرب آنها بر زندگی انسانی تشریح شده است. این کتاب که در ۴۸ بخش تنظیم شده است در کنار معرفی ویژگی‌های یک آتش‌فشان به معرفی برخی از مهمترین‌ مناطق آتش‌فشانی جدید در جهان پرداخته است.

این سه کتاب در ۱۲۳ و ۱۲۵ صفحه و قیمت هر مجلد ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.