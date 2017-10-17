به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بالا گرفتن بحران سیاسی در منطقه کاتالونیا اسپانیا منجر به کاهش پیش بینی رشد اقتصادی اسپانیا در سال ۲۰۱۸ میلادی شده است.

بر اساس نامه ای که امروز سه شنبه از سوی دولت مرکزی اسپانیا به مقامات اتحادیه اروپا تسلیم شد، دولتمردان اسپانیایی اعلام کردند تنش های سیاسی به اقتصاد این کشور آسیب وارد می کند و چشم انداز رشد اقتصادی اسپانیا را در سال آینده میلادی به ۲.۳ درصد کاهش خواهد داد؛ این در حالی است که پیش از این رقم ۲.۶ درصد برای آن برآورد شده بود.

همچنین وزیر اقتصاد اسپانیا در بازبینی رشد اقتصادی این کشور گفت: کاهش هزینه کرد مصرف کنندگان اسپانیایی به دنبال تنش سیاسی در کاتالونیا دیده می شود.

کاتالونیا یک پنجم اقتصاد اسپانیا را در بر می گیرد و از نخستین روز ماه جاری میلادی به دلیل برگزاری رفراندوم غیر قانونی برای استقلال این منطقه از دولت مرکزی، تنش های سیاسی افزایش پیدا کرده است.

بر همین اساس دولت مرکزی اسپانیا به رهبران کاتالونیا تا روز پنج شنبه مهلت داده تا از ادعا استقلال این منطقه دست بردارند و تحت فرمان حکومت مرکزی اسپانیا باشند.

بر پایه این گزارش، بیش از این بانک های بزرگ اسپانیایی اعلام کرده بودند که در صورت استقلال و جدایی کاتالونیا از دولت مرکزی از این منطقه خارج خواهند شد.