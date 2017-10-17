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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۲

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد:

صداوسیما نقش مهمی در زمینه حفظ قداستها دارد

صداوسیما نقش مهمی در زمینه حفظ قداستها دارد

یاسوج- رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: صدا و سیما می تواند به عنوان عنصری مفید و مجموعه ای که بیشترین اثر گذاری را در زمینه حفظ قداستها داشته باشد، عمل نماید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مزارعی بعدازظهر سه شنبه در نشست برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم در استان افزود: صدا و سیما مجموعه ای قدرتمند است که می تواند در جامعه باعث تحول شود.

وی بیان داشت: بهره برداری از صدا و سیما و کارهای خوبی که در این مرکز رخ می دهد رسالتی نسبتاً بزرگ است.

مزارعی با بیان اینکه امروزه در دنیای موجود، ضدیت ها علیه جمهوری اسلامی ایران بر عهده کسانی است که امکانات مادی دنیا در اختیارشان است، اظهار داشت: دشمنان با جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران می خواهند در ارتباط بین مردم و مسئولین رخنه کرده و تقوا و دینشان را مورد حمله قرار دهند.

وی افزود: آنان تلاش دارند ضمن نفوذ و جنگ نرم و عملیاتهای روانی مردم را از مقاصد کشور دور کنند.

مزارعی با بیان اینکه صدا و سیمای استان در هفته قوه قضائیه و هفته دفاع مقدس عملکرد خوبی داشت، گفت: امروزه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تولیت امری را عهده دار هستیم که نزد ما امانت است و باید به گونه ای عمل کنیم که همواره در کردار و رفتار خود خدای بزرگ را مد نظر داشته باشیم.

وی افزود: همه ما مسئولیت و جایگاهی را به عنوان امانت تحویل گرفته ایم و باید بکوشیم که امانتدار خوبی باشیم.

رئیس کل دادگستری استان  با اشاره به برگزاری مسابقات سراسری قرآن در استان گفت: این مسابقات با حضور هفت استان آبان ماه در یاسوج برگزار می شود.

کد مطلب 4117124

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