اختتامیه جشنواره شعر و داستان «افتو» در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه جشنواره با حضور مسئولان استانی و شاعران استان برگزار شد.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: گفت: ۱۲۰ اثر در حوزه شعر و داستان به دبیرخانه جشنواره افتو ارسال شد.

شریف اسلامی افزود: آثار رسیده به دبیر خانه در بخش شعر، در دو قالب کلاسیک و سپید و در بخش داستان‌ نیز در دو بخش کودکان و بزرگسالان با موضوع ازاد، دفاع مقدس و غدیر بود.

وی با بیان اینکه حوزه هنری به دنبال ارائه برنامه‌های محتوایی و تولیدی است، گفت: حوزه هنری در عرصه‌های مجازی نیز به دنبال تولید محتواست و در این راستا نماهنگ همسنگری را با همکاری گروه تلویزیون سپاه فتح تولید کرده است.

اسلامی با اشاره به حمایت حوزه هنری از آثار هنرمندان استان اظهار داشت: حوزه هنری استان از فعالین عرصه شعر و داستان استان که علاقه مند به چاپ آثار خود هستند، حمایت می کند.

وی داستان را مادر ادبیات دراماتیک دانست و افزود: در حوزه داستان باید کار بیشتری در استان انجام شود و ما هنوز در ابتدای راه هستیم.

رئیس حوزه هنری استان تصریح کرد: رشد داستان نویسی در استان به رشد سینما و تئاتر کمک می کند.