صدور دستور رسیدگی فوری به مشکلات مرغداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهادکشاورزی، حسن رکنی در حاشیه نشست با معاونین امور دام استان های کشور با تاکید بر اجرای برنامه ریزی مناسب برای جلوگیری از آسیب به مرغداران کشور گفت: در مقطع کنونی با توجه به کاهش تقاضا نسبت به عرصه مرغ، دولت از برنامه های حمایتی خود در جهت رفع مشکلات مرغداران استفاده کرده و با اصلاح در قرارداد شرکت پشتیبانی امور دام، خرید گوشت مرغ مازاد بر نیاز جامعه را در دستور کار قرار داده است تا مرغداران دچار زیان نشوند.

وی افزود: در این راستا در حال حاضر بین ۸۰۰ تا یک هزار تن خرید گوشت مرغ از مرغداران سراسر کشور در دستور کار قرار دارد.

رکنی خاطرنشان کرد: تولید مرغ به صورت مستمر ادامه دارد ولی تقاضای مرغ ممکن است در مقاطع مختلف سال نوساناتی داشته باشد، بنابراین اگر بخواهیم استمرار در تولید مرغ به شکل اقتصادی در کشور ادامه یابد، در وهله اول باید این تولید برای مرغدار و تولید کننده اقتصادی باشد.

ضرورت اختصاص مشوق های صادراتی برای حمایت از تولید

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم افزایش امکان صادرات گوشت مرغ گفت: با توجه به زیرساخت های موجود در کشور، دولت باید بسته های تشویقی برای صادرات گوشت مرغ در نظر گیرد.

وی افزود: اگر بتوانیم مشوق های صادراتی برای این بخش داشته باشیم، می توانیم در مواقعی که تولید مازاد بر نیاز جامعه داریم، این محصول را به سادگی صادر کنیم.

رکنی با بیان این که در بحث صادرات باید برنامه بلندمدت داشته باشیم، اذعان داشت: براساس این برنامه، باید تولیدات گزینشی برای صادرات متناسب با خواسته های بازار صادراتی به لحاظ سایز، نوع بسته بندی، تفکیک قطعات لاشه و... داشته باشیم.

راه اندازی سامانه صنعت طیور کشور

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از راه اندازی سامانه ای در صنعت طیور از ابتدای مهر ماه امسال خبر داد و گفت: با استفاده از این سامانه، بخش زیادی از مشکلات صنعت طیور بهبود می یابد.

وی افزود: در این سامانه مواردی همچون افزایش میزان تولید، تعدیل تولید به تناسب نیاز بازار، عملکرد مدیریتی مثل ضریب تبدیل، تولید مرغ سایز و مباحث بهداشتی و... به طور کامل دیده شده است.

این مقام مسوول ادامه داد: همچنین لینک بین این نرم افزار و نرم افزار سازمان دامپزشکی به زودی عملیاتی خواهد شد که در این راستا هفته آینده نشست مشترکی با سازمان دامپزشکی در خصوص این موضوع خواهیم داشت.

رکنی با بیان این که تشکل ها نیز می توانند در تنظیم بازار به ما کمک کنند، تصریح کرد: تشکل ها با رفع نیاز نقدینگی خود، می توانند با ارایه طرح و برنامه در موضوع تنظیم بازار همکاری کنند و ما نیز در مواقع لزوم می توانیم ظرفیت سردخانه پشتیبانی را به صورت رایگان در اختیارشان قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در کنار تولیدکنندگان هستیم و تا جایی که بتوانیم در چارچوب وظیفه سازمانی خود در جهت رفع آسیب به این بخش اقدامات لازم را اجرا خواهیم کرد.

رکنی با بیان این که تولیدات دامی در سبد غذایی مردم دارای اهمیت بالایی است، افزود: همان طور که ما انتظار داریم استمرار تولید در طول سال به بهترین شکل ادامه یابد، باید در مواقع لزوم بیشترین حمایت را از تولید کنندگان داشته باشیم بنابراین مکلف به حمایت های جدی از تولید کنندگان زحمتکش کشور هستیم.