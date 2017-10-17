راه اندازی کمپین های مردمی در مخالفت با تحریم بیشتر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارائه طرح تحمیل تحریم های ضد ایرانی دو سناتور مجلس سنای آمریکا، سازمان مردم نهاد «کد پینک» آمریکا که مجری برگزاری کمپین های مردمی در این کشور است، با به راه انداختن کمپینی مردمی مشغول به جمع آوری امضا شده و از سناتورهای آمریکا خواسته تا طرح تحمیل تحریم های بیشتر علیه ایران را که توسط سناتور «تام کاتن» و «باب کارکر» به مجلس سنا ارائه شده است را به تصویب نرسانند.

مجلس سنا قرار است طی 60 روز آینده در مورد طرح این دو سناتور رای گیری کند.

«پینک کد» دلیل راه اندازی این کمپین را عدم علاقمندی مردم آمریکا به مواجهه واشنگتن و تهران و به راه افتادن جنگی دیگر در عرصه بین المللی اعلام کرده است.

به گفته این سازمان، هدف دولت آمریکا و سناتورهای تندرو هوادار ترامپ، افزایش فشارها بر ایران و مجبور کردن تهران به از سرگیری مذاکرات است.

در بیانیه این سازمان همچنین آمده است مسیری که دولت آمریکا و سناتورهای تندرو در پیش گرفته اند بسیار خطرناک بوده و به سود منافع ملی آمریکا نیست.