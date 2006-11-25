حاشیه های خواندنی از مراسم افتتاحیه/ قراخانلو میهمان ویژه کاروان ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مالزی، این مراسم با حضور ورزشکاران 47 کشور شرکت کننده برگزار شد.

- دکتر قراخانلو به همراه خسروی وفا رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین ایران به عنوان میهمان از جایگاه اصلی ورزشگاه شاهد برگزاری مراسم بودند.

- هادوهاتادو رئیس ژاپنی فدراسیون بین المللی فسپیک درآغاز مراسم به شرکت کنندگان خوش آمد گفت و اظهار امیدواری کرد که نهمین دوره مسابقات فسپیک در بالاترین کیفیت برگزار شود.

- مراسم افتتاحیه را بیش از200 خبرنگار از کشورهای مختلف آسیایی پوشش خبری دادند می کردند.

- احمد بداوی نخست وزیر مالزی به تک تک تیم های شرکت کننده خوش آمد گفت. این مراسم بیش از 30 دقیقه به طول انجامید.

- در این مراسم بعد از اعلام نام هر کشوربه زبان لاتین ، به زبان همان کشور از حضور آنها استقبال شد.

- هنرمندان مالزیایی بارها در طول مراسم برگزاری مراسم افتتاحیه به اجرای موسیقی و نمایشهای سنتی پرداختند.

- در گوشه و کنار زمین هنرمندان در شکل نماد مسابقات هنرنمایی می کردند.

- کاروان جانبازان ایران با لباسهای متحد الشکل آبی رنگ یکی از بزرگترین و منظم ترین کاروان های حاضر در مسابقات بود.

- این مراسم به طور مستقیم از یکی از شبکه های ماهواره ای مالزی پخش شد.

- سیستم حمل و نقل مراسم بسیار خوب و با نظم خاصی انجام گرفت.

- مراسم نورافشانی به شکل بسیار زیبایی در ورزشگاه زینت بخش پایان مراسم بود.