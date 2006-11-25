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۴ آذر ۱۳۸۵، ۱۵:۴۸

گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مسابقات فسپیک - مالزی

حاشیه های خواندنی از مراسم افتتاحیه/ قراخانلو میهمان ویژه کاروان ایران

حاشیه های خواندنی از مراسم افتتاحیه/ قراخانلو میهمان ویژه کاروان ایران

مراسم افتتاحیه نهمین دوره مسابقات فسپیک عصر امروز با حضور دکترقراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک به عنوان میهمان ویژه کاروان ایران در ورزشگاه شیراس کوالالامپور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مالزی، این مراسم با حضور ورزشکاران 47 کشور شرکت کننده برگزار شد.

- دکتر قراخانلو به همراه خسروی وفا رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین ایران به عنوان میهمان از جایگاه اصلی ورزشگاه شاهد برگزاری مراسم بودند.

- هادوهاتادو رئیس ژاپنی فدراسیون بین المللی فسپیک درآغاز مراسم به شرکت کنندگان خوش آمد گفت و اظهار امیدواری کرد که نهمین دوره مسابقات فسپیک در بالاترین کیفیت برگزار شود.

- مراسم افتتاحیه را بیش از200 خبرنگار از کشورهای مختلف آسیایی پوشش خبری دادند می کردند.

- احمد بداوی نخست وزیر مالزی به تک تک تیم های شرکت کننده خوش آمد گفت. این مراسم بیش از 30 دقیقه به طول انجامید. 

- در این مراسم بعد از اعلام نام هر کشوربه زبان لاتین ، به زبان همان کشور از حضور آنها استقبال شد.

- هنرمندان مالزیایی بارها در طول مراسم برگزاری مراسم افتتاحیه به اجرای موسیقی و نمایشهای سنتی پرداختند.

- در گوشه و کنار زمین هنرمندان در شکل نماد مسابقات هنرنمایی می کردند.

- کاروان جانبازان ایران با لباسهای متحد الشکل آبی رنگ یکی از بزرگترین و منظم ترین کاروان های حاضر در مسابقات بود.

- این مراسم به طور مستقیم از یکی از شبکه های ماهواره ای مالزی پخش شد.

- سیستم حمل و نقل مراسم  بسیار خوب و با نظم خاصی انجام گرفت.

- مراسم نورافشانی به شکل بسیار زیبایی در ورزشگاه زینت بخش پایان مراسم بود.

- فردا یکشنبه روز اصلی مسابقات است و تیم های ایران در رشته های گلبال مردان و زنان، فوتبال، والیبال، وزنه برداری، جودو، تنیس ، دوومیدانی برای کسب اولین مدالها به میدان خواهند رفت.

کد مطلب 411764

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