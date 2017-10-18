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۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۴

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران خبر داد؛

کاهش سرفاصله قطارهای خط ۳ و ۴/ مترو نیروی مازاد ندارد

کاهش سرفاصله قطارهای خط ۳ و ۴/ مترو نیروی مازاد ندارد

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران، گفت: اولویت ما کاهش سرفاصله قطارها در خطوط ۳ و ۴ است که البته طی چندروز آینده تغییری در سرفاصله قطارها در برخی خطوط ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرنوش نوبخت با حضور در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به  مشکل کمبود واگن در خطوط مترو و در پی آن سرفاصله زیاد حرکت قطارها، اظهار کرد: مناقصه خرید تعدادی واگن‌ در وزارت کشور در حال برگزاری است و در صورت تامین واگن آنها به خطوط تزریق می‌شوند.

وی تصریح کرد: اولویت ما کاهش سرفاصله قطارها در خطوط ۳ و ۴ است که البته طی چند روز آینده تغییری در سرفاصله قطارها در برخی خطوط ایجاد خواهد شد.

نوبخت در خصوص نیروی انسانی مازاد در شرکت بهره برداری مترو، گفت: با انتصاب یک مدیر جدید در هر مجموعه‌ای ممکن است شائبه تعدیل نیرو ایجاد شود اما باید بگوییم که نیروی مازاد در شرکت بهره‌برداری مترو نداریم و تعدیل نیرو نیز نخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران، درباره ساماندهی غرفه‌های خرید در ایستگاه‌های مترو بیان کرد: این موضوع نیز باید اصلاح شود تا شرایط بهتری را در ایستگاه‌های مترو شاهد باشیم.

کد مطلب 4117779
نورا حسینی

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