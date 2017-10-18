کاهش سرفاصله قطارهای خط ۳ و ۴/ مترو نیروی مازاد ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرنوش نوبخت با حضور در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به مشکل کمبود واگن در خطوط مترو و در پی آن سرفاصله زیاد حرکت قطارها، اظهار کرد: مناقصه خرید تعدادی واگن در وزارت کشور در حال برگزاری است و در صورت تامین واگن آنها به خطوط تزریق میشوند.
وی تصریح کرد: اولویت ما کاهش سرفاصله قطارها در خطوط ۳ و ۴ است که البته طی چند روز آینده تغییری در سرفاصله قطارها در برخی خطوط ایجاد خواهد شد.
نوبخت در خصوص نیروی انسانی مازاد در شرکت بهره برداری مترو، گفت: با انتصاب یک مدیر جدید در هر مجموعهای ممکن است شائبه تعدیل نیرو ایجاد شود اما باید بگوییم که نیروی مازاد در شرکت بهرهبرداری مترو نداریم و تعدیل نیرو نیز نخواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران، درباره ساماندهی غرفههای خرید در ایستگاههای مترو بیان کرد: این موضوع نیز باید اصلاح شود تا شرایط بهتری را در ایستگاههای مترو شاهد باشیم.
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