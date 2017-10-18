ثبت نام ۱۳۸ سازمان در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با رونمایی سامانه ساعت، شمار سازمان‌ها و پژوهشگران ثبت‌نام کننده در این سامانه به ترتیب به ۱۳۸ سازمان و ۱۸۸۰ پژوهشگر افزایش یافت.

از آغاز به کار سامانه تا پایان بهار امسال، ۴۶۹ عنوان پژوهشی در سامانه ثبت شد، در پایان شش‌ماه نخست سال جاری، این رقم به ۸۱۰ عنوان رسید. سازمان‌ها تازه‌ترین اولویت‌های پژوهشی خود را در سامانه بارگذاری کردند و فرایند تبادل اطلاعات میان سازمان‌ها و پژوهشگران به‌خوبی برقرار شده است.

همچنین، درخواست های اجرای پژوهش که از طرف پژوهشگران برای سازمان ها ارسال شده به ۴۳۳ عنوان رسید. درخواست انجام پژوهش به این معناست که پژوهشگر برای انجام پژوهش‌های سازمان اعلام آمادگی می‌کند. با توجه به افزایش آمار فراخوان‌های ثبت ‌شده در سامانه، شمار درخواست‌ها از سوی پژوهشگران برای اجرای این پژوهش‌ها هم بالا رفته است.

سامانه ساعت، علاوه بر پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، طرح‌های پژوهشی کشور را نیز در بر می‌گیرد و سعی دارد در گام نخست، پیوند میان طرح‌های پژوهشی را با نیازهای پژوهشی سازمان‌ها دنبال می‌کند.

این پیوند با یک پایگاه روزآمد و جامع از تقاضای پژوهش (نیازها و حمایت‌ها) و عرضه پژوهش (توانمندی‌ها و نیاز به حمایت) پشتیبانی می‌شود. سازمان‌ها می‌توانند در این سامانه، درخواست‌ها و حمایت‌های خود را به آگاهی پژوهشگران برسانند که محور و موضوع پژوهش، تامین منابع مالی، خدمات مشاوره، تامین تجهیزات و سخت‌افزار، تامین اطلاعات و مانند آنها را در بر دارد.

از سوی دیگر، پژوهشگران می‌توانند توانمندی‌ها و گرایش‌های پژوهشی خود را به همراه حمایت‌هایی که برای پی‌گیری آنها نیاز دارند، به آگاهی سازمان‌ها برسانند.

«ساعت» نیازها و حمایت‌های سازمان‌ها را از پژوهش به آگاهی همگان می‌رساند و از سوی دیگر،با معرفی پژوهشگران به سازمان‌ها، همکاری‌های بلندمدت را میان آن ساده می‌سازد. در این سامانه، سازمان‌ها می‌توانند به جست‌وجوی پژوهشگران بپردازند و با پیشینه و کارنامه علمی و همچنین پیشنهاد های آنها آشنا شوند.

پژوهشگران نیز می‌توانند با جست‌وجوی فراخوان‌های سازمان‌ها به نیازهای پژوهشی و حمایت‌های آنان پی برند. افزون بر این، «ساعت» سازمان‌ها و پژوهشگران را به شکل خودکار نیز به یکدیگر پیوند می‌دهد و سازمان‌ها می‌توانند درخواست‌ها، اولویت‌های پژوهشی، و حمایت‌های خود را در این سامانه به آگاهی پژوهشگران برسانند.