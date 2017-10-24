رهاسازی ۴ حلقه مار آبی چلیپر از درون استخر ذخیره آب کشاورزی البرز

سیاوش غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار حلقه مار آبی چلیپر که درون استخر ذخیره آب کشاورزی در شهرستان البرز افتاده بودند توسط کارشناسان و مامورین یگان حفاظت شهرستان البرز زنده گیری شده و بعد بررسی وضعیت موجود رهاسازی شد.

وی گفت: به دنبال تماس مردمی مبنی بر گرفتار شدن چند حلقه مار در استخر ذخیره آب کشاورزی یکی از روستاهای بخش محمدیه، کارشناسان و محیط بانان شهرستان البرز در محل حاضر و ۴حلقه مار چلیپر را که به یک استخر ذخیره اّب کشاورزی پلیمری با عمق ۵ متر وارد شده و پس از پایین رفتن سطح آب قادر به خارج شدن از آن نبودند و حضور آن ها موجب نگرانی کشاورزان در هنگام لایروبی استخر شده بود را زنده گیری و در زیستگاه طبیعی رها کردند.

غیاثوند گفت: مار چلیپر یکی از دو گونه مار آبی ایران است که در رودخانه ها، برکه ها، تالاب ها و نزدیکی سایر منابع آبی زندگی می کند و از ماهی های کوچک، قورباغه ها و سایر جانوران آبزی تغذیه می کند و غیر سمی است.