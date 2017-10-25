آمریکادرمبارزه باتروریسم صادق نیست/تاکید برافزایش تبادل همکاری ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، هیات پارلمانی کشورمان که برای دیدار و گفتگو با مقامات سیاسی _ پارلمانی ویتنام به هانوی پایتخت این کشور سفر کرده است، بعداز ظهر امروز سه شنبه با «فام بین مین» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ویتنام دیدار کرد.

علاالدین بروجردی رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و ویتنام در این دیدار ابراز امیدواری کرد با تلاش و اهتمام مسئولین و کشور در آینده نزدیک شاهد تحقق حجم مبادلات دو میلیارد دلاری ایران و ویتنام باشیم.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه با تشریح تحولات منطقه بویژه عراق و سوریه گفت: با شکست گروه تروریستی داعش، آمریکا با حمایت از برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق درصدد ایجاد کانون بحران جدیدی در منطقه بودکه با هوشیاری مردم و رهبران عراق و همکاری سه کشور ایران؛ ترکیه و عراق این نقشه شوم نیز شکست خورد.

بروجردی افزود: آمریکا در مبارزه با تروریسم صادق نیست بلکه با حمایت از گروه های افراطی و تکفیری موجب بحران های کنونی در منطقه است.

در ادامه این دیدار وزیر امورخارجه ویتنام با تاکید بر اینکه هانوی خواستار تقویت و تحکیم روابط دوستانه با تهران در همه زمینه ها است، گفت:‌ تبادل هیات های بلند پایه متعدد در سال های اخیر میان دو کشور نشان از اراده رهبران ایران و ویتنام برای گسترش همکاری ها دارد.

وی افزود: در سال های اخیر سطح روابط فیمابین بنحو بارزی ارتقا یافته و روند رشد همکاری ها بسیار خوب و مثبت میباشد وهانوی برای دست یابی به اهداف تعیین شده توسط رهبران دوکشور همه تلاش و کوشش خود را به کار خواهد بست.

معاون نخست وزیر ویتنام سفر هیات ایرانی به هانوی را فرصت مغتنمی برای آشنایی بیشتر با ظرفیت ها و امکانات دو کشور دانست.