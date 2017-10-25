قدردانی کشورها از رویارویی ایران با تروریسم دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب اله سیاری با اشاره به شرکت در همایش قدرت منطقه ای مدیترانه و دریای سیاه در ایتالیا گفت: «حدود ۵۰ کشور جهان در این همایش شرکت کرده بودند و سخنرانی متعددی انجام شد و سخنرانی ایران نیز در اولین پنل قرار داشت.»

وی بازتاب این سخنرانی در رسانه ها و این جلسه را منتج به برگزیده شدن آن، بعنوان بهترین سخنرانی در بین سایر مطالب دانست و افزود: «نگاه جمهوری اسلامی ایران جهانی بود و علل و انگیزه هایی در ارتباط با امنیت و شرایط اقصاد دریاپایه دارای ابعادی جهانی داشت.»

دریادار سیاری ادامه داد: «نیروی دریایی از سالی که فرمانده معظم کل قوا آن را نیرویی راهبردی خواندند، حضور خود را در آب های آزاد جهان مطرح کرد و تا امروز توانسته به صورت مستمر در آب های آزاد جهان حاضر باشد؛ خاصه در منطقه ای که امنیت اقتصاد جهان را به مخاطره انداخته است.»

وی از تهدیدات بی شمار دزدان دریایی در باب المندب و خلیج عدن سخن گفت و اضافه کرد: «ما تجربه ای ارزشمند در این ناحیه داریم و در اعلام این تجربه و فعالیت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم در آن منطقه مطالبی مطرح شد.»

دریادار سیاری با اشاره به تقدیر و قدردانی سایر کشورها از تبیین تجارت ارزشمند جمهوری اسلامی در آب های آزاد و رویارویی با تروریسم دریایی اظهار کرد: «رفت و آمد و دیپلماسی دریایی ما برای خنثی سازی ایران هراسی حائز اهمیت است.»

فرمانده نیروی دریایی ارتش زیر سوال بردن اظهارات بیجای برخی دولت مردان فرامنطقه ای را از دیگر دستاوردهای این راهبردِ مهم برشمرد و افزود: «این مسئله برای جهانیان بسیار ارزشمند است؛ خاصه اینکه در این سخنرانی به یکی از جملات رهبری اشاره داشتیم و توجه جهانیان را به خود جلب کرد.»

دریادار سیاری در رابطه با این مطلب گفت: «این مسئله نشان می دهد نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران چقدر نسبت به مسائل دریا مهم است و چگونه برای مسائل جهانی و امنیت دریاها تلاش می کنیم؛ چراکه هرگونه بهره برداری از اقتصاد دریا نیازمند حفظ امنیت دریاهاست.»

وی پرثمر ترین دستاورد شرکت در چنین همایش هایی را نمایاندن توانایی های نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران به دنیا عنوان کرد و گفت: «دنیا امروز ما را بعنوان یک کشور منزوی نمی شناسد و می داند در برقراری امنیت و برای تهیه تجهیزات توانمند هستیم.»

دریادار سیاری ادامه داد: «اگر در سخنان خود حضور در دریای آزاد و ارتباط با کشورهای شمال و جنوب [را مطرح می کنیم]، دنیا می فهمد تا چه میزان توانمند هستیم و علم و دانش جمهوری اسلامی چقدر است که در همین مجامع بین المللی نمایان می شود.»

وی تصریح کرد: «اگر حمایت شویم، خواهیم توانست تمام تجهیزات مورد نیاز خود را در عرصه دریاهای دور دست تامین کنیم؛ البته با تکیه بر توانمندی هایی که در نیروی دریایی، وزارت دفاع و شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها وجود دارد.»