به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شمس شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان، اظهار کرد: در دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور این نگاه وجود دارد تا تمامی دانش آموختگان جذب بازار کار شوند و برای اینکه به این سمت برویم باید دانشگاه‌ها را توسعه دهیم.

وی افزود: اکثریت فارغ التحصیلان دانشگاه ها دارای پنجه‌های کارآمد نیستند و این جهت گیری در کشور آغاز شده تا فارغ التحصیلان دانشگاه به صنعت پیوند زده شوند و برای اینکه به سمت این جهت گیری برویم باید دانشگاه‌ها را توسعه دهیم.

وی بیان‌کرد: در کشور ما جهت گیری به ما دوره‌های دکتری و ارشد بوده و به رشته‌های تخصصی توجه نشده است.

شمس با بیان اینکه در دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور این نگاه وجود دارد تا دانش آموختگان جذب بازار کار شوند، خاطرنشان کرد: پذیرش ما نسبت به سال گذشته افزایش داشته انا هنوز جامعه شناخت کافی نسبت به دانشگاه فنی و حرفه‌ای ندارند و رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در شناساندن دانشگاه فنی و حرفه ای به مردم ایفا کنند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور در خصوص ایجاد رشته‌های جدید در استان‌ها اظهار کرد: رشته‌های جدید را با توجه به نیاز هر منطقه ایجاد می‌کنیم و برای این کار نیازمند همکاران و مسئولان استانی هستیم.

شمس با ببان اینکه دانشگاه فنی و حرفه‌ای کمترین سرانه میان دانشگاه‌های کشور را دارد، گفت: سرانه دانشگاه فنی و حرفه ای در کشور دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و نیازمند کمک‌های دولتی هستیم.

وی با بیان اینکه تجهیزات دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای بسیار کم و فرسوده است، گفت: تلاش ما این بوده تا از خیرین برای ارتقا و توسعه دانشگاه فنی و حرفه ای کمک بگیریم و اگر اعتماد خیرین جلب شود می‌توانیم شاهد کمک‌های بیشتری باشیم.

شمس با اشاره به روابط بین الملل دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، خاطرنشان کرد: با کشورهایی در حال رایزنی برای جذب دانسجو هستیم و با عراق، افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، کشورهای خلیج فارس و آفریقایی هماهنگی کردیم تا جذب دانشجو داشته باشیم.

به گفته وی، ۱۷۳ مرکز فنی و حرفه‌ای در کشور وجود دارد که ۲۲۰ هزار دانشجو در آنها تحصیل می‌کنند.