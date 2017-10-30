اظهار۵۲۹ میلیون کالای صادراتی درگمرکات استان کرمانشاه/رشد ۲ درصدی

خلیل حیدری امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص میزان کالاهای صادراتی اظهار شده در گمرکات استان گفت: طی ۷ ماهه سپری شده از امسال ۵۲۹ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۸۴۸ دلار کالا با وزن یک میلیون و ۵۳۹ هزار و ۸۰۹ تن درگمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه اظهار و صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد ۲ درصدی داشته است.

وی تصریح کرد: دراین مدت تشریفات صادرات از گمرک کرمانشاه ۳۹۱ میلیون و ۷۲۵ هزارو ۸۸۸ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۱۷۶ هزارو ۶۰۸ تن بوده است.

حیدری ادامه داد: میزان فوق نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش با ۴۱ درصد رشد و از نظر وزنی با ۲۶ درصد رشد مواجه بوده است.

وی با بیان اینکه گمرک کرمانشاه سهم نخست میزان صادرات را در بین گمرکات و بازارچه های استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است، گفت: دراین ۷ ماهه امسال تشریفات صادرات از گمرک پرویزخان ۹۳ میلیون و ۹۴ هزارو ۵۱۹ دلار کالا به وزن ۲۲۴ هزارو ۹۲۶ تن بوده و این گمرک جایگاه دوم را در بین گمرکات استان به خود اختصاص داده است.

این مسئول خاطر نشان کرد: تشریفات صادرات از گمرک خسروی نیز طی مدت مذکور ۳۲ میلیون و ۱۵ هزارو ۸۰۰ دلار کالا به وزن ۱۲۱ هزارو ۴۹۸ تن بوده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش با ۱۷ درصد افزایش روبرو بوده است.

وی ادامه داد: تشریفات صادرات گمرک پاوه نیز طی مدت ذکر شده ۱۲ میلیون و ۴۲۹ هزارو ۶۴۱ دلار کالا به وزن ۱۶ هزارو ۷۷۴ تن بوده است.

حیدری عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرکات فوق را لوازم خانه داری و پاکیزگی، ظروف ملامین، کیسه نایلونی، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، سیمان، رخام پولیش داده شده، پروفیل بامقطع ازآهن یافولادگرم نوردشده، کیسه کلوست، جوال وکیسه برای بسته بندی کالا از نوار پلی اتیلن عنوان کرد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه یادآور شد: بیشتر کالاهای مذکور به کشور عراق صادر می شود.