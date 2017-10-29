عدالت در فوتبال رعایت شود/ پارس جم آماده مسابقه با سپیدرود است

مهدی تارتار در حاشیه تمرین تیم پارس جنوبی جم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت این تیم اظهار داشت: بعد از پیروزی خیلی شیرینی که در برابر ذوب آهن داشتیم از نظر روحی در شرایط خوبی قرارد داریم.

وی اضافه کرد: اکنون یک نگرانی داریم که مبادا بازیکنان ما تیم سپیدرود را دست کم بگیرند؛ تذکرات لازم را به بچه‌ها دادیم، تنها مشکلی که داریم چند تا از بازیکنان تیم هنوز آسیب دیده هستند به خصوص امید سینگ که در شرایط خوبی برگشته بود در جمع اما دوباره مصدوم شد.

محروم نداریم

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم خاطرنشان کرد: مشکل خاص دیگری نداریم و محروم هم در این بازی نداریم، همه بازیکنان در شرایط خوبی به سر می برند، باید هر طور که شده این سه امتیاز را بگیریم تا همچنان خود را در صدر جدول حفظ کنیم.

تارتار در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چرا شما به تغییر زمان بازی پارس جم و سپیدرود معترض بودید، بیان داشت: من دوست ندارم به این موضوع اشاره کنم و تمرکز ما به این مسائل برود و به موقع راجع به این مسائل خواهم زد.

وی گفت: ما انتظار داریم همیشه عدالت رعایت شود. با توجه به اینکه ما در کورس بالای جدول هستیم، انتظار داریم عدالت اجرا شود و اینطور نباشد که با تیم‌های مهمان همراه باشند و ما در این قضیه متضرر شویم، اگر قرار است شرایط برای بعضی از تیم‌ها سهل و آسان شود و حتی ساعت بازی ما را هم تغییر بدهند، این برای فوتبال درست نیست.

شخصیت تیم ما به خوبی شکل گرفته است

وی در پاسخ به این سوال که شگفتی‌سازی تیم فوتبال پارس جم تا کی ادامه دارد، گفت: شخصیت تیم ما به خوبی شکل گرفته است و بازی کردن با تیم‌های مدعی امسال عیار واقعی تیم ما را مشخص کرده است، فکر می‌کنم بحث شگفتی وجود ندارد و ما در لیگ جا افتاده‌ایم و ما باید تلاش کنیم این روند را حفظ کنیم. حفظ این روند فوق العاده سخت است و باید دو سه برابر تلاش کنیم که این روند را حفظ کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که تیم فوتبال پارس جم در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و اگر سهمیه آسیایی بگیرد، شهرستان جم چه کمبودهایی دارد، بیان کرد: طبیعتا کمبودهایی هست و با توجه به شناختی که از مجموعه مدیریت باشگاه دارم، مطمئن باشید اینقدر توانایی دارد که پارس جنوبی این مشکلات را حل کند. هر چند که سخت است و ما هم زیاد به این مهم فکر نمی‌کنیم و بازی به بازی جلو می‌رویم و هدفمان این است که در هر بازی موفق باشیم.

فعلا به جذب بازیکن فکر نمی‌کنیم

تارتار در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای هم برای جذب بازیکن در نیم فصل دارید، گفت: فعلا به این موضوع فکر نمی‌کنیم، روی تمام بازیکنان نظر مثبت دارم ولی تا نیم فصل پنج هفته مانده است، شاید بازیکنی نخواهد همراه ما باشد و یا شرایط به گونه‌ای باشد که ما خواسته باشیم در بعضی پست‌ها ترمیم کنیم ولی الان به تنها چیزی که فکر نمی‌کنم بحث جابجایی بازیکنان است.

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که صحبت پایانی شما با هواداران پارس جنوبی جم در دیدار با سپیدرود چیست گفت: یادم است که در سال گذشته در لیگ یک برای بازی با سپید رود به رشت رفتیم،ما را با برف می زدند،خیلی دوست داشتیم که هواداران ما هم آنجا حضور داشتند و ما را حمایت می کردند.

هواداران ورزشگاه را جهنم کنند

وی ادامه داد: این هفته ما با این تیم بازی داریم و ضمن ارادت خاصی که به مردم گیلان داریم و به خصوص در رشت خاطرات خوبی با تیم داماش گیلان دارم، ولی چون آن اتفاق آنجا افتاد، همیشه منتظر بودم که بازی با تیم فوتبال سپیدرود در جم صورت بگیرد.

تاتار بیان کرد: خوشبختانه ما دو تیم با هم به لیگ برتر آمدیم و این اتفاق افتاده است و از هواداران می‌خواهم که ورزشگاه تختی جم پر کنند و جهنمی برای تیم مهمان درست کنند تا بدانند هواداران ما هواداران پرشوری هستند و همیشه حامی ما بودند و خواهند بود و هیچ تیمی نتواند به راحتی فرار کند.