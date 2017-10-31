به گزارش خبرگزاری مهر، در بررسی علایق جوان امروزی، علاقه به فضای مجازی و بالتبع شبکههای اجتماعی انکارناپذیر است! حال آنچه در شبکههای اجتماعی بیش از همه خودنمایی میکند، شهوت لایک کردن و فوروارد کردن، بدون تأمل در متن و محتوای آن است. بر این اساس در گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهشهای جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پیشنهاد شد در یک دفتر به مخاطب، مهارت درک، تفسیر و تحلیل پیامهای رسانهای آموخته شود و به نوعی او را با مهارت تفکر انتقادی (مواجهه فعالانه و منتقدانه با پیام) آشنا کرد. قرار شد در این اثر مخاطب بداند که از چه فنهایی برای جلب توجه استفاده شده است؟ افراد مختلف چه برداشتهایی میتوانند از پیام داشته باشند، چه ارزشها و سبکهایی از زندگی در پیام بازنمایی میشود و در نهایت چرا این پیام ارسال شده است!
سید بشیر حسینی عضو هیأت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما، عضو مؤلف کتاب تفکر و سواد رسانهای آموزش و پرورش، مؤلف کتاب ۱۵۰ هشتگ، رئیس شورای سیاستگذاری المپیاد بین المللی سواد رسانهای، مدرس کارگاههای سواد رسانهای در قارههای اروپا، آفریقا و آسیا به زبانهای انگلیسی و عربی و استاد مدعو دانشگاههایی چون دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی (ره)، امام صادق (ع) و دانشکده خبر است.
با حسینی گفتگویی درباره کتاب «مهارتهایی برای خواندن، دیدن و شنیدن در شبکههای اجتماعی» که در دست انتشار است انجام داده ایم که در ادامه میخوانید؛
*باسلام، لطفاً قبل از هرچیز بفرمائید چرا این موضوع؟ چه ضرورتی احساس کردید که شما را به سمت نگارش این اثر سوق داد؟
انبوه اطلاعاتی که سریع، وسیع و در قالبهای جذاب و باورپذیر به لحظه در اختیار همه ما قرار میگیرند، بخش انکارناپذیری از سبک زندگی روزمره عمده ما شده و حتی حرفهایترین کارشناسان نیز در برخی موارد، دچار زودباوری میشوند. حالا که روز به روز بر حجم و پیچیدگی این اطلاعات افزوده میشود باید توانمندی و قابلیت مخاطبان جوان نیز بیش از پیش شود تا در ضمن لذت و استفاده مضاعف از رسانهها تا حد ممکن از آسیبهای آنها در امان باشند.
*مباحث مورد بحث در اثر کدامند؟ در این خصوص توضیح دهید.
مواردی مانند تعریف و انواع زودباوری، شایعه و عناصر سازنده آن، نمونههای رایج شایعات رسانهای، راهکارهای کاربردی، مثالهای آشنا، فرق سادگی با ساده لوحی، اشعار و روایات مرتبط، مراحل مواجهه با پیام رسانهای و خیلی چیزهای دیگر که انشاالله با چاپ کتاب، آنها را خواهید خواهند و مطمئنم که لذت خواهید برد.
*انگیزههای درونیتان نسبت به پذیرش همکاری برای تولید این کتاب را چه میدانید؟
تولید محصول جذاب، مفید، کاربردی و انشاالله اثربخش برای نسل آیندهساز جهان
*جوان به اقتضا شرایطی که در این دوران دارد در پی هویتیابی است. فکر میکنید مطالعة این اثر تا چه میزان در این زمینه به او کمک میکند؟
یکی از رایجترین عادات سبک زندگی بسیاری از جوانان این است که آخرین چیزی که قبل از خواب و نیز بعد از بیدارشدن با آن همزبان میشوند، گوشی تلفن همراهشان است! نکته آخرم این باشد که اگر بر رسانهها امیر نشویم، زیر دستشان اسیر میشویم.
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